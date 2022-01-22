反制禁航 美暫停中國4家航空公司44航班

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美國運輸部21日宣布，暫停中國國際航空等4家中國航空公司飛往美國的44個航班，反制中國日前出於疫情考量暫停部分自美入境航班的決定。（圖取自facebook.com/airchina）

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（中央社記者江今葉華盛頓21日專電）美國運輸部今天宣布，暫停中國4家航空公司飛往美國的44個航班，以反制中國政府日前出於疫情考量暫停部分自美入境航班的決定。

Omicron變異株全球肆虐後，由於抵達中國的旅客被驗出陽性，中國取消愈來愈多自美國飛往中國的美國航空公司航班。

美國有線電視新聞網（CNN）日前報導，由於中國航空法規的限制，從19日起美國飛往中國的所有航班都取消或暫停，時間將持續至少兩週。受影響的包括美國航空、達美航空與聯合航空航班。

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作為反制，美國運輸部今天下令，暫停包括中國國際航空、東方航空、南方航空與廈門航空共4家中國航空公司自本月30日至3月29日為止共44個飛往美國的航班。

運輸部表示，中國暫停美國航空公司航班有違公共利益，因此採取相應措施，中國的這項片面行動不符合美中雙邊協定。美國航空業者在出發前與飛行中遵守中國的所有相關規定，若乘客在抵達後檢測陽性，不應該受到懲罰。（編輯：馮昭）1110122