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極音速研究特區開幕 澳防長：靠科技反制北韓俄中

2022/1/25 21:13
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（中央社記者丘德真雪梨25日專電）專門用來測試防衛型無人機而設立的澳洲極音速研究特區今天開幕。澳洲國防部長杜登指出，為了反制來自俄羅斯、北韓和中國的威脅，澳洲需要在科技發展上搶佔優勢。

昆士蘭「郵報」（The Courier-Mail）網站今天報導，位於昆士蘭州（Queensland）鷹場區（Eagle Farm）的澳洲極音速研究特區（Australian Hypersonics Research Precinct）今天開幕。

報導指出，澳洲國防部斥資澳幣1400萬元（約新台幣2億7650萬元）設立的澳洲極音速研究特區，是一個為了測試攔截遠程飛彈的防衛無人機而設立的專門機構。

報導提到，該特區內所測試的無人機，飛行速度可以高達超過音速的5倍。

杜登（Peter Dutton）今天指出，澳洲不可以在面對威脅時裝作看不見；俄羅斯、北韓和中國可能會在不同情況下採取具侵略性的行動，因此澳洲須在科技發展上搶佔優勢。

杜登透露，澳洲極音速研究特區將會有來自澳洲昆士蘭大學、美國、其他地方的研究人員，以及產業界入士參與合作。

他證實，該特區於今天首次成功進行無人機測試。該特區的研究成果將有助澳洲加強防衛，並且抵擋一些惡意利用科技的勢力，讓澳洲能夠在一定距離外打擊潛在的敵人，並且嚇阻一些試圖侵犯澳洲國家利益的勢力。

杜登提到，在該特區內的機密實驗室，研究人員可以在大型「擬真的」極音速飛行環境中進行試驗。（編輯：周永捷）1110125

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