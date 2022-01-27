COVID-19全球最新情報1/27

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日本全境截至26日晚間7時止，單日共新增7萬1633例COVID-19確診病例，是疫情爆發以來首度逾7萬例。圖為25日大阪梅田街頭。（共同社）

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（中央社台北27日電）美國最新研究報告指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株引發的疫情，似沒有Delta等前波高傳染力變異株來得嚴重，患者住院天數較短、加護照護需求較少、死亡病例也較低。

研究指出，Omicron變異株重症比例較低，可能與疫苗覆蓋率較高、符合資格者施打追加劑有關，也與有民眾之前已染疫而有些許免疫防護力有關。

世界衛生組織（WHO）COVID-19技術主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）25日表示，下一引起世界關注的COVID-19變異株將比Omicron更具傳染力，但關鍵問題是，未來的新變種病毒是否會更致命。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間27日上午7時，全球至少562萬3530人因染疫病逝，至少3億6126萬732人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心宣布，26日國內新增確診92例，分別為46例本土病例，其中遠雄自貿園區加14人最多，高雄港區相關病例新增12例次之，境外移入增46例，沒有死亡個案。

遠雄自貿園區案目前累計116人確診，指揮中心指揮官陳時中說，依照上述採檢情況，決定亞旭須持續停工，員工須定期進行快篩，加值園區其餘公司，只要在前進指揮所審視大樓分流、共餐及是否可落實自主健康管理監測情況後，可陸續復工。

除桃園遠雄自貿園區及規模較大高雄港區案，涉及廠商多、複雜度高以外，還有宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店案、台北圓山飯店廚師案，都是國內須多加留意的防疫重點。

國內26日新增46例本土個案，桃機相關的亞旭公司群聚案增14例最多，高雄港相關疫情增12例次之，本土傳播鏈累計達10條。（中央社製圖）

● 中國

中國官方26日通報，新增24例本土確診，其中即將舉行冬季奧運會的北京市占了最多，共14例。

據中國國家衛生健康委員會官網，25日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例44例，其中本土病例24例，分別是：北京14例（豐台區9例、朝陽區3例、大興區1例、西城區1例）、黑龍江牡丹江市4例、新疆伊犁哈薩克自治州2例、河北保定市1例、遼寧瀋陽市1例、河南安陽市1例、廣東中山市1例；另有境外移入20例，其中上海市10例、北京及鄰近的天津市也各有2例。

北京冬奧會將於2月4日開幕之際，當地25日通報的本土確診數卻比前一天增加9例。根據北京日報，北京市委書記蔡奇表示，北京當前疫情形勢嚴峻複雜，必須不折不扣落實各項防疫部署要求，以更快速度、更果斷措施，堅決阻斷疫情傳播風險。

截至25日24時，中國大陸現有確診2487例，累計治癒出院9萬8626例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬5749例，現有疑似病例3例。

● 香港

香港衛生署衛生防護中心26日下午指出，截至26日零時，香港新增107例確診病例，其中100例為本土病例，且有7例傳播源頭不明。在本土確診中，58例來自疫情重災區的新界葵涌邨。

本月初起，香港爆發第5波疫情，又以新界葵涌邨疫情狀況最為嚴峻，至今累計334名患者。當局已圍封邨內兩幢大樓進行檢疫，超過5000名居民遭居家隔離。

港府還派了高達1800人駐守邨內協助抗疫，包括醫護人員、警察和工作人員等。

● 日本

日本兩大都會區東京都與大阪府分別以新增1萬4086例及9813例再創單日新高紀錄；另外包括北海道等地也都創當地歷史紀錄。

東京都新增病例數持續增加，到26日為止COVID-19專用病床使用率已來到42.8%，接近東京都政府要檢討籲請中央政府發布「緊急事態宣言」的50%門檻。東京都專用病床使用率在本月9日超過10%後，17日超過20%、21日超過30%，並在26日超過40%。

不過，重症患者數到26日共18人，跟2021年夏天第5波疫情肆虐高峰的297人相比來得銳減，重症病床使用率目前約3.5%。

大阪府26日新增9813例確診病例，超過25日的8612例，再創疫情爆發以來單日新高紀錄，至今累計病例數28萬5911例，包括3092例死亡病例。

日本全境25日單日確診數首度增逾6萬例，另新增42例死亡。截至24日疫苗第3劑接種人數為262萬9857人，接種率僅2.1%。圖為愛知縣一處大型接種站。（共同社）

● 韓國

韓國26日通報過去24小時新增1萬3012起確診病例，創下新高。

當局將先在Omicron疫情較嚴重的光州、全羅南道、京畿道平澤市及安城市試行新採檢規定，限定60歲以上者、密切接觸者等高危險族群接受PCR檢查，其餘在利用居家檢測試劑等一般檢查出現陽性反應時才能接受PCR檢查。若試行沒有問題，這項規定最快將在本月底將推行至全國。

另外，自26日起，確診者若已完全接種，居家隔離期間將從現行規定的10天縮短至7天。當局對完全接種定義為第2劑接種後未超過90天，或第3劑接種超過14天者。

根據韓國疾病管理廳（Korea Disease Control and Prevention Agency, KDCA），人口約5200萬的韓國目前已有超過95%成年人完整接種疫苗，大約58%已施打追加劑。

韓國單日新增確診人數26日首度突破1萬3000人，當局將在Omicron疫情較嚴重的光州、全羅南道、京畿道平澤市等地試行新採檢規定。圖為光州一處採檢站。（韓聯社）

● 越南

越南河內市有些孕婦因對COVID-19疫苗有疑慮而未接種，導致大醫院加護病房的年輕患者多是準媽媽。醫生指出，未施打疫苗的孕婦若染疫恐面臨更嚴重的併發症，而被迫提早終止妊娠。

河內婦產科醫院副院長阮氏秋河（Nguyen Thi Thu Ha）說，目前醫院收治超過100名確診孕婦，其中70%不是根本沒打COVID-19疫苗，不然就是未完整接種。

她表示，更要注意的是，許多未施打疫苗的孕婦染疫後情況更為嚴重，不得不提早終止妊娠。「孕婦未接種疫苗的人數相對多，其中一個原因是自己或家人對COVID-19疫苗缺乏適當的認識。」

● 土耳其

COVID-19的Omicron變異株造成土耳其病例顯著攀升，26日通報新增7萬7434起病例，直逼兩週前創下的單日最高確診紀錄；188起死亡病例則是逾5週以來單日新高。

※ 歐洲

● 英國

英國倫敦帝國學院26日表示，一項英格蘭COVID-19疫情研究指出，Omicron變異病毒株導致確診激增後，疫情盛行率於今年1月達到高峰。

路透社報導，英格蘭27日將取消口罩強制令，並實施COVID-19疫苗通行證措施，以減緩Omicron擴散。目前英國確診人數雖較高峰時期略低，但似乎仍處於「高原期」。

英國迄今累計通報超過15萬人死於COVID-19，每日染疫人數則在Omicron疫情期間達到高峰。

倫敦帝國學院（Imperial College London）發現，1月5日至1月20日之間的COVID-19盛行率為4.41%，是去年12月的3倍多。

● 德國

德國新增16萬4000人染疫，在此同時，國會聯邦眾議院準備就是否強制或積極鼓勵民眾接種疫苗進行討論。

德國約75%人口已接種至少一劑疫苗，覆蓋率低於法國（80%）、義大利（83%）和西班牙（86%）等西歐國家，推廣疫苗接種行動面臨困難。

德國國會目前討論中的提案包括，強制所有成年居民接種疫苗、強制對象僅限50歲以上民眾，或只要求所有尚未接種者接受輔導。

● 法國

法國25日通報，過去24小時新增50萬1635起確診病例，寫下單日新高紀錄，也是首度突破50萬大關。

在歐洲主要國家中，法國目前是單日確診率最高的國家，過去一週平均每天新增超過36萬人染疫。

官方數字顯示，法國各地有超過3萬人因感染COVID-19住院，創2020年11月以來新高；但住進加護病房的只有3700人出頭，比前一波疫情高峰期間來得少。

另外，法國通報過去24小時約有364人染疫病歿，迄今累計12萬9489人不治。以上統計，是法國24日實施新防疫措施後的最新數字。

● 俄羅斯

俄羅斯防疫小組表示，過去24小時內，新增7萬4692人染疫，再添657人病歿。俄國確診數連續第6天創新高。

● 捷克

捷克衛生部26日公布的數據顯示，單日確診病例為3萬9614例，刷新疫情爆發以來紀錄。

● 波蘭

波蘭新增5萬3420人染疫，目前在這個3800萬人口的國家，累計已有10萬4373人病逝。

波蘭衛生部副部長卡拉斯卡（Waldemar Kraska）表示，傳染力高的Omicron病例目前占確診總數約4成。

● 匈牙利

匈牙利新增2萬174人染疫，但就醫病患人數維持在相對低點。擁有1000萬人口的匈牙利有4萬1087人死於COVID-19，住院治療人數有3145人，其中164人使用呼吸器。

● 丹麥

丹麥衛生部26日表示，政府計劃2月1日解除所有防疫限制措施。英國、愛爾蘭和荷蘭上週也相繼宣布，將解除大部分防疫措施。

丹麥兩週前放寬部分防疫限制，包括允許電影院和音樂場所恢復營業，但仍保留部分規定，包括限制餐廳的營業時間和強制戴口罩。

若上述建議獲得國會批准，夜店將能重新營業，餐廳也能在晚間10點以後供應酒精飲料，顧客也無需在進入這些場所時出示疫苗通行證，通勤者搭公車也不強制戴口罩，商店可以解除店內人數上限。

※ 美洲

● 美國

美國勞工部25日表示，將撤銷要求百人以上大公司「不打疫苗就採檢」的強制規定；這項規定先前遭最高法院裁定無效。

初步數據顯示，COVID-19疫情期間美國提供給世衛的資金大減25%，德國取而代之成為最大捐助國。

● 巴西

根據巴西衛生部26日公布的數據，過去24小時新增22萬4567起確診病例，打破巴西1月19日創下的新增20萬4854例紀錄，境內確診累計達2453萬5884例；染疫死亡病例新增570例，累計62萬4413人病歿。

COVID-19變異株Omicron肆虐，巴西首都巴西利亞和24個州的首府已宣布取消或延後舉行今年的嘉年華，但狂歡節期間仍將有超過450場派對在巴西各地舉行。

巴西COVID-19疫情升溫，全國衛生廳長委員會（Conass）26日公布調查指出，首都巴西利亞和至少6個州超過80%的加護病房床位被COVID-19患者占用。（編輯：陳昱婷/核稿：林治平、張曉雯）1110127