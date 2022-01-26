越南孕婦拒疫苗 加護病房年輕患者多是準媽媽

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（中央社記者陳家倫河內26日專電）越南河內市有些孕婦因對COVID-19疫苗有疑慮而未接種，導致大醫院加護病房的年輕患者多是準媽媽。醫生指出，未施打疫苗的孕婦若染疫恐面臨更嚴重的併發症，而被迫提早終止妊娠。

越通社（VNA）報導，河內市黃梅區一名38歲孕婦就是顯著個案。這名孕婦確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）且從未施打疫苗，因呼吸衰竭不得不在懷孕30週終止妊娠，醫生幫她剖腹誕下一名1.6公斤重的男嬰。

然而，手術幾天後她的情況持續惡化並轉院進一步治療。

河內婦產科醫院副院長阮氏秋河（Nguyen Thi Thu Ha）說，目前醫院收治超過100名確診孕婦，其中70%不是根本沒打COVID-19疫苗，不然就是未完整接種。

她表示，更要注意的是，許多未施打疫苗的孕婦染疫後情況更為嚴重，不得不提早終止妊娠。「孕婦未接種疫苗的人數相對多，其中一個原因是自己或家人對COVID-19疫苗缺乏適當的認識。」

報導表示，目前在中央熱帶疾病醫院的加護病房，年輕的患者當中又以未施打疫苗孕婦占多數。

中央熱帶疾病醫院加護病房副主任范文福（Pham Van Phuc）指出，大部分被送來這裡的孕婦都是確診COVID-19約莫第7天以後情況開始惡化。

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河內婦產科醫院的醫生表示，與一般民眾相較，孕婦的免疫系統對於呼吸道病毒更無招架之力。確診COVID-19的孕婦更容易演變為重症，更需呼吸器協助、須服用更高劑量抗生素、更容易早產，甚至還有一些危及性命的併發症。

河內婦產科醫院醫生范文榮（Pham Van Vinh）表示，出現重症病徵的孕婦如果沒有早一點終止妊娠，病情會迅速發展，並往往導致嚴重與危急的情況，「這將直接威脅母親與胎兒的生命和健康」。（編輯：陳惠珍）1110126