巴西COVID-19疫情升溫 病患占加護病房8成

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（中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電）巴西COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，全國衛生廳長委員會（Conass）今天公布調查顯示，首都巴西利亞和至少6州超過80%的加護病房床位被COVID-19患者占用。

聖埃斯皮里圖州（Espírito Santo）加護病房床位使用率80.99%，培南布可（Pernambuco）81%，戈亞斯（Goiás）84.57%，馬托格羅索（Mato Grosso）84.72%，宏東尼亞（Rondônia）85.50%，南馬托格羅索（Mato Grosso do Sul）87%，巴西利亞100%。

此外，彼奧州（Piauí）的使用率也已達80%，亞馬遜73.47%，多干定（Tocantins）76%，南大河（Rio Grande do Sul）78.6%。

巴西FGV基金會健康醫學教授辛特拉（Walter Cintra）表示，有兩個重要因素解釋這些數據：還有很多人沒有完整接種COVID-19疫苗，以及可使用的加護病房床位少，因為隨著之前病例開始下降，許多床位被停用。

辛特拉說，沒有完整接種COVID-19疫苗的人感染病毒與將病毒傳染給他人的風險顯然更大，如果病例繼續增加，巴西的醫療系統可能再次崩潰，而唯一可能緩解疫情的方法是接種疫苗、盡可能進行社交隔離及使用口罩。

巴西克魯茲基金會（Fiocruz）COVID-19觀測站研究人員今天在一份技術聲明中表示，巴西疫情嚴重惡化，12個州的加護病房床位使用率有所增加，9個州的首府情況危急，包括維洛港（Porto Velho）使用率達89%，白河（Rio Branco）80%，馬卡帕（Macapá）82%，佛塔雷莎（Fortaleza）93%，納塔爾（Natal）89%，好景（Belo Horizonte）95%，里約熱內盧98%，古亞巴（Cuiabá）89%。

聲明說，由於疫苗接種已普及巴西各地，這一波疫情惡化的程度有限，已接種追加劑的人不太容易受住院影響，但有些嚴重的合併症或高齡讓民眾不能掉以輕心，而COVID-19變異株Omicron的高傳染率可能使醫療系統超負荷。

基金會強調的另一點是由於巴西現值暑假期間，群聚情況增加，加上疏忽使用優質口罩，不遵守自我隔離措施，更加快病毒傳播。

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根據全國衛生廳長委員會，過去7天巴西每日平均增加15萬7060例COVID-19病例，25日487人死亡，是2個多月以來首次突破400人大關。

泛美衛生組織助理主任巴波薩（Jarbas Barbosa）接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）訪問表示，不能小看Omicron變異株，儘管它的致命性低於其他變異株，仍然造成住院和死亡，而沒有完整接種疫苗的人風險更大。（編輯：郭中翰）1110127