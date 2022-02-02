憂網路安全 美FBI籲選手勿帶私人手機赴北京冬奧

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國聯邦調查局（FBI）以可能的「惡意網路活動」為由，呼籲參加北京冬季奧運的運動員不要攜帶私人手機，改用拋棄式手機。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，FBI在聲明中表示：「FBI呼籲所有運動員把私人手機留在家中，在參賽期間改用暫時性手機。基於賽事期間的網路安全疑慮，一些西方國家的奧林匹克委員會也建議他們的運動員把個人行動裝置留在家裡，或使用臨時手機。」

雖然目前還未得知「針對北京冬奧的任何特定網路威脅」，但FBI強調，運動員在網路和數位環境中保持警惕非常重要。

反情報官員長期以來不斷警告，前往中國的美國官員和商界、學術界人士都面臨私人行動裝置遭駭客入侵的風險，FBI也定期針對可能成為中國間諜活動受害者的美國人提供所謂的自我保護安全簡報。

FBI局長瑞伊（Chris Wray）昨天在雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）出席活動時表示，FBI目前已針對中國疑似竊取美國技術資訊情事展開逾2000件反情報調查，綜合來看，「中國對我們的創意、創新和經濟安全構成的廣泛威脅，超乎任何國家之上」。

美國總統拜登政府已宣布不派政府官員出席北京冬奧，但不影響美國選手參賽。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1110202