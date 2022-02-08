更多編輯台推薦新聞：
台裔滑冰選手陳楷雯完美演繹梁祝 吸睛舞衣來自母親巧手
運動

台裔滑冰選手陳楷雯完美演繹梁祝 吸睛舞衣來自母親巧手

台灣解禁福島食品 高於國際標準把關擋核食
政治

台灣解禁福島食品 高於國際標準把關擋核食

美議員訪台PO「降落台灣共和國」 推文被繪成漫畫懸掛國會山莊
政治

美議員訪台PO「降落台灣共和國」 推文被繪成漫畫懸掛國會山莊

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

俄烏戰雲密布 首批增援美軍抵達羅馬尼亞

2022/2/8 21:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社羅馬尼亞首都布加勒斯特8日綜合外電報導）羅馬尼亞國防部長今天表示，俄烏邊境緊張情勢升溫之際，美國派往北大西洋公約組織（NATO）東歐盟國羅馬尼亞的首批增援部隊已於今天抵達。

在俄國拒絕撤回駐防在烏克蘭邊境的部隊後，美國總統拜登上週宣布，他準備派遣1000名士兵到羅馬尼亞，另有2000名美軍派往波蘭。

羅馬尼亞國防部長丹庫（Vasile Dancu）告訴記者：「準備部署的逾100名美軍、專家已經抵達。不久後剩下的部隊也會陸續抵達。」

五角大廈先前表示，駐紮德國菲爾塞克鎮（Vilseck）的史崔克（Stryker）中隊約1000名美軍將前往羅馬尼亞。

波蘭的第一批美軍已於上週末抵達，未來幾天還將有大批美軍陸續部署到波蘭。

法國總統馬克宏也曾表示，他準備應北約要求派遣數百名士兵到羅馬尼亞。

法國國防部長帕利（Florence Parly）上週在布加勒斯特（Bucharest）表示，準備部署的法國專家早已抵達羅馬尼亞。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1110208

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族