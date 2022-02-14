越南鬆綁邊境 15日起開放國際航班旅客入境

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越南民航局指出，15日起解除對國際客機航班及完整接種COVID-19疫苗旅客的防疫限制。圖為河內內排國際機場。（中央社檔案照片）

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（中央社河內14日綜合外電報導）越南民航當局聲明指出，將自明天起解除對國際客機航班及完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗旅客的防疫限制。

越南自2020年3月以來，為了因應COVID-19疫情，幾乎是對全世界實施鎖國，此舉也嚴重打擊了越南觀光命脈。

不過，最近幾個月，越南當局已慢慢鬆綁防疫限制措施，自去年11月在旅遊泡泡機制安排下，逐步開放國際訪客涓滴入境。

越南民航當局表示，自明天起將解除對定期與不定期客機航班的限制。

這項昨天發布的聲明，並未說明將准許多少航班入境，但說入境班次會回到疫情前的水準。

根據規定，任何想入境越南的旅客必須完整接種疫苗，並接受3天檢疫隔離，無論是在家或旅館執行檢疫隔離。

在越南已有超過90%成人完整接種兩劑COVID-19疫苗；政府正考量在推行追加劑施打作業時，也讓十多歲青少年接種疫苗。

根據越南通報，目前每天約新增2萬例確診COVID-19；自疫情爆發以來，累計確診逾250萬例，近3萬9000人染疫不治。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1110214