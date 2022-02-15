美批中對俄烏危機沉默 北京指炒作戰爭不負責任

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（中央社記者張淑伶上海15日電）美國批中國在烏克蘭問題上，以沉默支持俄羅斯的做法令人「深感震驚」，中國外交部發言人汪文斌今天對此回應，「渲染炒作戰爭不是一種負責任的行為」。

俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境集結，美歐國家擔心俄羅斯即將入侵烏克蘭，美國五角大樓發言人柯比（John Kirby）14日對記者說，中國以沉默支持俄羅斯的做法令人深感震驚，並直言這會讓歐洲安全局勢更加不穩定。

根據環球網，汪文斌今天被問及對美方說法的評論時說，在當前形勢下，「渲染炒作戰爭不是一種負責任的行為，一味制裁施壓也無助於局勢的緩和，鼓吹集團對抗，更是重走冷戰的老路」。

他呼籲各方本著平等開放的態度，通過對話和談判推動「新明斯克協議」得到切實執行，為政治解決烏克蘭危機創造條件。

今年2月4日，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）出席北京冬奧開幕式前與中國國家主席習近平會晤，兩國並發表聯合聲明，呼籲北大西洋公約組織（NATO）停止擴張。

美國國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）當時表示，習蒲會應當是中國敦促俄國讓烏克蘭局勢降溫的機會， 「若俄國進一步入侵烏克蘭，中國卻睜一隻眼閉一隻眼，就代表中國願意容忍或默許俄國脅迫烏克蘭，甚至在俄羅斯讓北京尷尬、損及歐洲安全、危及全球和平和經濟穩定之時」。（編輯：陳沛冰）1110215