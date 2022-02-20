烏克蘭前線動盪 馬克宏將與蒲亭通話盼扭轉局勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔20日綜合外電報導）西方強權預測俄羅斯即將進犯烏克蘭，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天將與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）通電話，試圖扭轉情勢。

現在烏克蘭前線地帶的火力攻擊更加頻繁，基輔昨天表示有兩名軍人陣亡，為一個多月來首度通報有人死於衝突，平民於本週末撤離前線地區。

克里姆林宮堅稱沒有進犯計畫，然而昨天俄國試射可攜帶核彈頭的飛彈，無益於緩和緊張情勢。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）說：「種種跡象顯示，俄國打算全面進攻烏克蘭。」

美國總統拜登（Joe Biden）稍早也表示，他「確信」俄國幾天內會發動攻擊，今天將罕見召集「國家安全會議」（National Security Council）開會討論這場危機。

美國與歐洲聯盟（EU）官員都說，他們相信莫斯科企圖捏造藉口來發動攻勢，方法為讓媒體喉舌發布不實資訊，宣稱烏克蘭東部由親俄叛軍掌控的區域發生暴力事件。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說：「雖然俄國宣稱有汽車炸彈攻擊，但（叛軍掌控的）頓內茨克（Donetsk）在地人回報，情況很平靜。」

根據法國總統府艾里賽宮（Elysee），烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨天對馬克宏說，他不會回應俄國的挑釁。

但他在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上演說時，也譴責對莫斯科採取「綏靖政策」。

他說「烏克蘭8年來持續抵擋全世界最龐大的軍隊之一」，並要求給烏克蘭「清楚、合理的時間表」來加入美國主導的北約。莫斯科則主張，這是攸關俄國安全的紅線。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1110220