川普自創社群平台來了 TRUTH Social即將上架

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美國前總統川普自創社群平台TRUTH Social計劃在3月底前「全面運作」。（圖取自facebook.com/DonaldTrump）

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（中央社舊金山20日綜合外電報導）美國前總統川普自創社群平台「真實社群」計劃本週逐步推出，並於3月底前「全面運作」。川普遭主要社群媒體封鎖1年多後，自創社群平台可望提高他的能見度。

「真實社群」（TRUTH Social，暫譯）母公司「川普媒體科技集團」（Trump Media and Technology Group, TMTG）執行長努尼斯（Devin Nunes）今天對福斯新聞（Fox News）表示：「本週，我們將開始在蘋果（Apple）的App Store向大眾推出。」

努尼斯說：「我認為3月底前就能全面運作，至少在美國。」他辭去聯邦眾議員後擔任「川普媒體科技集團」負責人。

川普先前形容「真實社群」為臉書（FB）、推特與YouTube的替代選擇。2021年1月6日川粉大鬧國會山莊之後，這3家社群媒體接連禁止川普使用。

蘋果App Store今天宣布，明天總統日（Presidents' Day）即可開始預訂「真實社群」應用程式。

川普與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也打算明天開放販售1萬個 NFT NFT是什麼？ 非同質化代幣Non-Fungible Token，簡稱NFT。是區塊鏈的數據單位。每個代幣代表一筆數位資料，可以是畫作、音檔、影片、遊戲中的項目或其他形式的創意作品。

作品上架後可以無限複製，買家將拿到所有權證明並透過區塊鏈追蹤代幣，但不能獨占原始作品。

比特幣、以太幣等加密貨幣對NFT使用定義都有各自設有標準。 資料來源：維基百科 看更多 關閉 （非同質化代幣），以川普總統任內的重要時刻為主題。

在針對保守派打造的Gettr、Parler、Gab等社媒百家爭鳴之際，資本據報有12.5億美元的川普媒體科技集團設法從中殺出血路。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110221