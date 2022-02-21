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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張2/300

傳俄編列烏克蘭名單 軍事行動後狙殺或送集中營

2022/2/21 15:55
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）根據「華盛頓郵報」取得的信件內容，美國已告知聯合國，根據美方掌握的情資，俄羅斯政府正在編列一份烏克蘭人士名單，要在軍事行動後「殺了這些人或把他們送進集中營」。

美國駐聯合國大使克羅克（Bathsheba Crocker）在華郵今天刊出的信中表示，情報顯示，俄羅斯入侵烏克蘭之後的計畫將涉及「廣泛的人類苦難」。

她寫道：「我想請閣下注意，美國最近獲得的消息令人不安。情報指出，俄羅斯進一步入侵（烏克蘭）後的計畫，將涉及侵犯人權和虐待。」

克羅克在致聯合國人權事務高級專員（UN High Commissioner for Human Rights）的信中表示：「俄羅斯在過去行動中，曾做出針對性殺戮、綁架／強迫失蹤、不公正拘留和嚴刑拷打，這些動作如今可能被用來對付反俄羅斯人士。」

克羅克說，俄軍目標包括流亡烏克蘭的俄羅斯及白俄羅斯異議人士。

她說：「具體來說，我們掌握的可靠情報顯示，俄羅斯正在編列一份烏克蘭人士名單，要在軍事行動後進行狙殺，或將這些人送進集中營。另外還有可靠消息指出，俄軍可能動用致命措施或以其他方式鎮壓和平抗議活動。」

華郵刊出這封信函的同一天，白宮宣布美國總統拜登「原則上」同意與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面，前提是在美俄外長會談前，俄軍未入侵烏克蘭。美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）預計24日會晤俄國外長拉夫羅夫（Sergie Lavrov）。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1110221

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