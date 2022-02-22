俄軍維和為由入烏東可建基地 逃離民眾聞訊震驚

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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天以「維持和平」為由，下令俄軍進入烏克蘭東部兩個親俄分離共和國，無視西方揚言制裁。許多基輔居民與逃離烏東地區的民眾紛紛表示震驚。

路透社報導，根據今天公布一項由蒲亭（Vladimir Putin）簽署的協議副本，俄羅斯與烏東分離主義領袖達成新協議後，有權在烏東兩個分離地區建立軍事基地。法新社則說，俄軍進入烏東的舉動可能引發與烏克蘭的潛在災難性戰爭。

蒲亭今天稍早簽署政令，承認烏克蘭東部兩個分離地區頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）是獨立小國，無視西方警告此舉不合法且會扼殺長久和平談判。

根據俄羅斯國會下議院將於22日考量的法律草案，俄羅斯和烏東分離地區也計劃就軍事合作和邊境保護分別簽署協議。

蒲亭在兩道政令中指示國防部在烏東分離地區承擔「維和職能」。

烏克蘭親俄分離主義分子自2014年以來占領烏東兩區，自行宣布成立頓內茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國。俄國承認這兩區獨立引發國際譴責，美國和歐洲聯盟（EU）都誓言祭出目標性制裁，在發生入侵事件下，將實施更廣泛的經濟制裁措施。

俄國深夜承認烏東兩區獨立的消息在烏克蘭首都基輔傳遍大街小巷，許多人難以置信，但準備好隨時加入保衛國家行列。

一名原本來自頓內茨克的22歲廚師在基輔告訴法新社：「我非常震驚。」他還說，俄國承認獨立之舉是他自8年前逃離烏東以來所聽聞「最可怕的消息」。

「我住在這裡，已經失去了一部分的家園，被人奪走，因此我會保家衛國。」

美國總統拜登、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在一連串電話熱線後警告，俄國開始行動，「不會被置之不理」。

美國宣布首波制裁，白宮表示拜登將發布行政命令，禁止美國人在兩個分離地區進行新的投資、貿易和融資往來。

法國總統府官員表示，歐盟已準備一份有關制裁俄羅斯個人和實體的清單，採取相應的措施。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）緊急召開國安會議，預定稍後發表談話。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110222