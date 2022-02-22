為貧困國家公衛奉獻 62歲美醫師法默睡夢中辭世

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國醫師與人類學家法默（Paul Farmer）致力於幫助改善部分全世界最貧窮國家的公衛體系。他創辦的組織今天表示，法默在盧安達於睡夢中逝世，享年62歲。

法默在1987年創立了非營利組織「海地健康夥伴」（Partners in Health in Haiti），並擔任首席籌畫者。根據網頁，這個組織提供了數以百萬次門診，替婦女健檢，並在12個國家進行家訪。

前美國總統柯林頓（Bill Clinton）曾聲明褒揚法默的「開創性工作」，「從根本改變地球上最貧困地區的醫療照護。」

法默在哈佛大學取得醫學學位和人類學博士。根據他在哈佛大學的傳記，1983年他還是學生時，曾前往海地與貧困農夫一起工作，就此奠定在海地服務的志向。

在海地鄉下待了一年之後，法默表示他「毫不懷疑在臨床醫學貧瘠的地方當一名醫師，絕對可以拯救生命」。

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他在2018年獲得美國國家科學院（National Academy of Sciences）的公共福利獎章（Public Welfare Medal）。他當時說，「我們看著年輕人死於愛滋，也死於那些顯然可以治療的疾病，像是結核病。」

美國國際開發總署署長（USAID）鮑爾（Samantha Power）稱法默是「偉人」，表示他的死訊令人哀痛。他在推特上寫道，「保羅．法默為了其他人付出一切，所有的一切。」（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1110222