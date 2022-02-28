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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭183/300

歐洲央行：俄羅斯聯邦儲蓄銀行歐洲分支面臨破產

2022/2/28 15:50
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（中央社法蘭克福28日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭遭國際制裁後，歐洲中央銀行（European Central Bank）今天表示，俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）歐洲子公司正面臨破產。

法新社報導，歐洲央行表示，總部位於奧地利的俄羅斯聯邦儲蓄銀行歐洲公司（Sberbank Europe AG），受地緣政治緊張衝擊，出現嚴重的存款外流。俄羅斯聯邦儲蓄銀行歐洲公司在克羅埃西亞和斯洛維尼亞設有分行。

歐洲央行表示，歐洲央行已檢視俄羅斯聯邦儲蓄銀行歐洲公司，及其位於克羅埃西亞和斯洛維尼亞的子行，因為流動性惡化，正面臨破產或可能破產。

歐洲央行還說，俄羅斯聯邦儲蓄銀行歐洲公司可能無法償還到期的債務與其他負債。

俄羅斯聯邦儲蓄銀行和VTB在24日成為美國嚴厲制裁鎖定的目標，以限制這兩大俄羅斯銀行在國際金融往來的能力。

俄羅斯聯邦儲蓄銀行歐洲公司是俄羅斯聯邦儲蓄銀行全資擁有的子公司，在波士尼亞-赫塞哥維納、捷克、匈牙利和塞爾維亞也都有子行，而這些子行不在歐洲央行的管轄之下。

歐洲央行表示，已和這些國家的國家主管當局進行協調。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110228

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