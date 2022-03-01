COVID-19全球最新情報3/1

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（中央社台北1日電）COVID-19疫情仍緊繃，香港28日新增逾3.4萬例確診，首度突破3萬例大關再創新高。日媒則指出，日本全境至今累計COVID-19病例數到28日超過500萬例，從400萬例到500萬例只花了13天。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間1日上午7時，全球至少595萬4881人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億3621萬6788人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥公布，國內28日新增56例確定病例，分別為9例本土個案（2人居家隔離期間陰轉陽），及47例境外移入（35例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

本土病例中，多達7名個案來自桃園市米迪幼兒園案，累計21人染疫；另外，新北不明感染源父子案及高雄市煉油廠衍生群聚各增1名確定病例。

桃園市政府公布確診者新增公共場所足跡，曾前往甘泉寺、甘泉夜市、桃園及中壢區殯葬服務中心、悠悅汽車旅館及汽車展示中心等19處，提醒足跡重疊民眾進行自我健康監測。

受到疫情影響，中壢區的新街國民小學及其附設幼兒園從28日起停課至3月11日。桃園市觀音區的米迪幼兒園（含米吉課照中心）、觀音國小及其附設幼兒園、富林國小及其附設幼兒園也已停課至3月11日。

另外，台灣邊境將逐步解封，3月7日起入境檢疫減為10天，專家評估這利多於弊，且以Omicron潛伏期較短的特性，可望再縮短為3至5天，但無法全面免隔離、免戴口罩。

● 中國

據中國衛健委發布，27日單日新增本土病例87例，其中廣東40例最多，其次為內蒙古與廣西，各有11例。

截至27日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2754例，其中重症病例21例，累計治癒出院病例10萬1936例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例10萬9326例，現有疑似病例6例。累計追蹤到密切接觸者163萬3142人，尚在醫學觀察的密切接觸者7萬5068人。

● 香港

香港疫情失控，28日新增逾3.4萬例確診，首度突破3萬例大關再創新高。香港這波疫情至今累計確診逾19萬例，已直逼20萬例大關。同時，香港也新增87例染疫死亡。

中國國家衛生健康委員會專家梁萬年等人已抵達香港，協助香港防疫。

第5波疫情死亡人數快速增加，公眾殮房出現遺體堆放情況。有香港政黨呼籲港府早作準備，以減輕公眾殮房負擔。

港府3月將推行全民強制檢測，3週內全港約750萬名市民要接受檢測3次，以找出傳播鏈。食物及衛生局局長陳肇始表示，目前並無完全排除在全民強制檢測期間實施「禁足令」。

● 日本

日本讀賣新聞自行統計，日本全境至今累計病例數到28日超過500萬例，從400萬例到500萬例只花了13天；而從300萬例到400萬例也不過花了12天。

日本放送協會（NHK）自行統計資料顯示，日本全境累計病例數在今年1月20日剛逾200萬例，到2月3日就逾300萬例、2月15日逾400萬例。

東京都28日新增9632例確診病例，雖低於萬例，但較上週一增加800多例，是時隔9天再度高於上週同日。

● 韓國

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部28日通報，截至當天零時，境內確診病例新增13萬9626例，累計確診313萬4456例。

由於週末檢測量較少，單日新增確診病例較前一天減少2萬3939例，時隔6天降至14萬例以下。防疫部門認為，下月中旬將迎來Omicron疫情的高峰，屆時單日新增病例將達到25萬例左右。

當天新增114例死亡病例，累計死亡8058例，平均致死率0.26%。

● 越南

第31屆東南亞運動會（SEA Games）5月12日至23日將在越南舉行，越南28日在國際記者會上表示，將傾注全力辦好賽事。

越南防疫鎖國近兩年後，近來鬆綁國境管制的消息不斷，這項區域運動賽事的登場，也將是越南對外展示邁向「新常態」的一環。

越南近日新增確診數不斷寫下歷史新高，27日又有近9萬人染疫，其中河內市的單日新增確診數高居全國之冠。不過，憂心遭鄰國開放政策擠壓，越南近來也不斷發話表示3月中之後就要全面恢復國際旅遊等。

※ 大洋洲

● 紐西蘭

紐西蘭為因應疫情，執行全球最嚴格邊境管控措施近2年，28日開始逐步放寬。

總理阿爾登（Jacinda Ardern）先前宣布，滯留澳洲並已施打疫苗的紐國人民自28日起可以重返國門，無須進行隔離。自3月4日起，所有滯外國民都可以免隔離返國。

嚴格邊境管控是紐國遏制疫情的關鍵措施。自疫情爆發以來，在紐國的500萬人口中，只有56人因染疫身故。

不過，近幾週來Omicron變異株相關案例激增，28日紐國當局通報1萬4657人染疫。

※ 歐洲

● 義大利

義大利28日通報新增 1萬7981人確診，遠低於前一天的3萬629人；死亡病例來到207，高於前一天的144。

自疫情2020年2月爆發以來，義大利累計有1278萬例確診，15萬4767例死亡。

※ 美洲

● 美國

美國疾病管制暨預防中心（CDC）2月28日建議，鑑於香港疫情嚴峻，未施打疫苗的旅客應避免前往。

● 巴西

巴西衛生部28日通報境內24小時內新增1萬9516人確診，199人病故。

巴西迄今累計2878萬7620人確診，為全球第3高，僅次於美國和印度；巴西同時累計有64萬9333人病故，是僅次於美國的全球次高。（編輯：楊昭彥/核稿：蔡佳敏）1110301