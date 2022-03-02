不敵制裁壓力 俄羅斯最大銀行將退出歐洲市場

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圖為位在俄羅斯的俄羅斯聯邦儲蓄銀行。（美聯社）

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（中央社法蘭克福2日綜合外電報導）俄羅斯規模最大的銀行「俄羅斯聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）今天表示，西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭所祭出的制裁措施令該行備感壓力，為此將退出歐洲市場。

這家俄羅斯國有銀行透過幾家通訊社發布聲明稱：「在當前環境下，俄羅斯聯邦儲蓄銀行決定退出歐洲市場。」

聲明還說，該行在歐洲的子公司正經歷「異常的現金流出，員工和分支機構的安全也受到威脅」。

此前，歐洲聯盟（European Union）負責維護金融穩定的銀行監管機構之一「單一清算委員會」（Single Resolution Board）1日表示，Sberbank在歐洲的子公司，因受到制裁壓力將關門歇業。

單一清算委員會發布聲明稱，Sberbank在奧地利的子公司「俄羅斯聯邦儲蓄銀行歐洲公司」（Sberbank Europe AG），將獲准進入「正常破產程序」（normal insolvency proceedings），在克羅埃西亞和斯洛維尼亞的分行則被賣給當地的銀行。

歐洲央行（European Central Bank）日前曾表示，Sberbank歐洲子公司因「經歷地緣政治緊張情勢，聲譽受到衝擊，導致存款大量外流」，「即將倒閉或可能倒閉。」

由於俄羅斯央行禁止金融機構將現金送往對俄實施制裁的國家，俄羅斯聯邦儲蓄銀行歐洲公司不可能得到來自母公司的支援。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110302