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（中央社記者何宏儒安卡拉2日專電）土耳其衛生部長克扎今晚宣布，土耳其取消戶外強制戴口罩規定，進出營業場所與搭乘大眾運輸工具時也不再檢查登載個人健康紀錄的HES碼。

克扎（Fahrettin Koca）今晚在衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會會議後記者會中宣布：「如果通風良好，戶外不再強制戴口罩。」

不過他強調，對於罹患免疫相關疾病或是一旦感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）恐有生命危險的族群而言，戴口罩仍然至關重要。

他同時宣布，即日起不必再檢查HES碼。在此之前，搭乘飛機、火車、客運前，或進出賣場、店家時都須出示登載目前健康狀態及是否感染過COVID-19等個人健康紀錄的HES碼。

克扎說，根據上個月的資料，沒有罹患其他疾病的COVID-19感染者病歿率僅8%，其餘92%感染者都有其他病史。

衛生部昨天公布的2月12至18日每10萬人口一週確診數顯示COVID-19感染情況呈下降趨勢，第一大城伊斯坦堡、首都安卡拉、第3大城伊茲米爾這個數字分別為617.5、1216.83、776.25。2月首週時3大城每10萬人口確診數分別為717、1323、1017。

土耳其1月起COVID-19的Omicron變異株感染大爆發，單日確診於2月4日來到創紀錄的11萬1157例，今天則通報5萬6780起病例，189例病歿，單日死亡數為2月2日以來首度低於200例。學校放寒假引發高城際和巿區移動情況，造成2月病例激增。專家預期，本月稍晚病例數還會進一步降低。

在疫苗接種工作方面，土耳其目前兩劑、單劑接種率分別為18歲以上人口的85.1%、92.94%，有逾2713萬人已施打第3劑。（編輯：郭中翰）1110303