疫情減緩 巴西里約市解除封閉場所戴口罩規定

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（中央社記者唐雅陵聖保羅7日專電）鑒於COVID-19疫情減緩，巴西里約熱內盧州首府－里約熱內盧市政府今天宣布結束在封閉場所強制戴口罩的規定，成為巴西第一個完全免除使用COVID-19個人防護設備的首府。

根據里約熱內盧市（Rio De Janeiro）衛生局，目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者僅占首府整個公保系統「健康唯一制」（SUS）住院人數的不到1%，包括市立、州立、聯邦和私人醫療保健單位。

巴西傳染病學會主席暨里約熱內盧對抗COVID-19特別委員會成員契巴波（Alberto Chebabo）指出，里約市已有83.8%的總人口接種第2劑COVID-19疫苗，5歲以上人口的指數則升至89.2%；此外，42.3%的總人口已接種加強劑。

專家僅建議醫療保健專業人員和學校教職員繼續使用個人防護設備。還有免疫抑制、高危合併症、未接種疫苗和有流感症狀的人也應繼續使用。

巴西各地COVID-19疫情發展不一，包括聖保羅市在內至少12個州的首府不打算在現階段結束在封閉場所強制戴口罩的規定。

至於戶外戴口罩的規定，除了里約熱內盧市已解禁外，聖路易斯（São Luiz）、戈恩尼亞（Goiânia）、好景市（Belo Horizonte）和巴西首都巴西利亞也不再要求民眾戴口罩。聖保羅州政府可能會在近日宣布放寬限制。（編輯：馮昭）1110308