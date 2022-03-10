美烏展開合作 防俄取得烏克蘭軍用生物研究

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美方表示，他們正與烏克蘭合作，防止入侵的俄羅斯軍隊查扣生物研究素材。國際間擔心恐有國家或肆無忌憚的不法人士會想用這類素材製造生物武器。

法新社報導，國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）在聯邦參議院外交委員會聽證會直接被問到烏克蘭有無生物武器。

她說：「烏克蘭確有生物研究設施，我們現在擔心俄軍很可能正千方百計想拿到。因此我們正與烏克蘭就如何不讓任何這類研究素材落入俄軍之手展開合作。」

俄國外交部6日推文指出，俄軍發現有證據顯示，基輔正銷毀由五角大廈資助、在烏克蘭當地的軍用生物計畫相關資料。

華府智庫大西洋理事會（The Atlantic Council）表示，俄軍想藉機形塑烏克蘭正在研發髒彈（dirty bomb）與生物武器，以合理化侵烏行徑。

俄國國際傳真社（Interfax）報導，盧嵐承認美國在烏克蘭確有經營生物實驗室後，俄國下議院外交委員會主席斯魯茨基（Leonid Slutsky）不排除基輔與華府恐違反禁止生物武器公約（BWC）。

斯魯茨基今天在社媒Telegram上寫道：「多年來在俄國家門口就一直有危害我國安全的直接威脅，這個威脅不僅對俄國，也會危害到歐陸，甚至整個世界（看看COVID-19就知道）。幕後出資的美方很清楚，若俄國專家拿到2月24日以來倉促銷毀的實驗室樣本，很可能證明基輔與華府違反禁止生物武器公約。」

俄國下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示，國會將提案請相關國際組織來調查烏克蘭境內的生物實驗室運作情況。

下議院新聞部引述沃洛金今天在國會說：「我們將責成外交委員會、軍事委員會起草決議，訴請聯合國、歐洲理事會議員大會（PACE）、歐洲安全暨合作組織議會大會（OSCE PA）及相關國際組織介入，傳達調查烏克蘭境內生物實驗室活動的必要。我們會在11日的全院院會提出。」（譯者：陳亦偉）1110310