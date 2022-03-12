俄軍朝基輔進逼 烏克蘭副總理喊話華碩退出俄羅斯

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12日烏克蘭基輔西南部的瓦西里基夫遭俄軍砲擊，其中，集裝箱被擊中，冒出滾滾濃煙。（美聯社）

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（中央社基輔12日綜合外電報導）俄羅斯進攻烏克蘭邁入第17天，俄軍持續朝基輔進逼，並攻擊平民區，醫院與清真寺都成攻擊目標。烏克蘭副總理費多羅夫在推特發文點名華碩（Asus），呼籲華碩退出俄羅斯。

●拜登警告俄勿動用化武 矢言避免第三次世界大戰

美國總統拜登矢言，若俄羅斯在烏克蘭動用化學武器將會付出「沉重代價」，同時保證避免激怒莫斯科引發「第三次世界大戰」。

俄羅斯之前指控烏克蘭和美國發展生化武器，西方國家認為，這是俄國可能為動用化武鋪路而使出的花招。

拜登表示：「我不想談論這項情報，不過俄羅斯一旦動用化武，他們將為此付出沉重代價。」

拜登也再度強調，美軍不會在烏克蘭戰鬥。他表示：「我們不會在烏克蘭與俄羅斯戰鬥。北大西洋公約組織（NATO）與俄羅斯直接對抗就會是第三次世界大戰…我們必須盡力防止。」

●美取消俄羅斯最惠國待遇

拜登今天也宣布取消俄羅斯最惠國待遇（MFN），意味華府將能調高對莫斯科商品關稅。

拜登解釋說，最惠國待遇意味兩國同意在盡可能的最佳條件下進行貿易，亦即低關稅、幾乎沒有貿易壁壘與進口。撤銷俄羅斯永久正常貿易關係將使俄羅斯更難與美國與其他採取同樣行為的國家貿易往來，這將給予因為制裁而遭重創的俄羅斯經濟再一次受到沉重打擊。

●俄軍轟炸封鎖 馬立波市至少1582百姓喪生

烏克蘭東南部城市馬立波（Mariupol）市議會發布線上聲明，表示在俄羅斯轟炸和長達12天封鎖下，已造成馬立波至少1582名百姓喪生。

馬立波一間醫院9日遭砲擊，醫護人員抬出在砲擊中受傷的孕婦。（美聯社）

●俄軍逼近基輔 衛星影像曝砲彈朝住宅區發射

美國民間企業「馬薩爾科技」（Maxar Technologies）表示，根據拍到的衛星影像，俄羅斯軍隊持續往基輔推近，並朝住宅區發射砲彈。

馬薩爾表示，一張衛星影像拍到俄羅斯砲兵營猛往東南方發射砲彈的影像，可以看到其中一個砲口噴出明亮火焰。

另一張衛星影像拍到民眾逃離基輔的車陣長龍，還有一張照片拍到安托諾夫機場（Antonov Airport）的火勢持續燃燒。

俄軍轟炸烏克蘭各地城市，同時似乎在重新布陣，為攻擊基輔做準備。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，烏克蘭已面臨這場戰爭的「戰略轉捩點」。

●YouTube封鎖俄羅斯官媒頻道 範圍擴及全球

俄羅斯入侵烏克蘭後，YouTube原本在歐洲封鎖俄羅斯國家媒體頻道，將封鎖政策擴大到全球。

YouTube表示，公司的方針「禁止否定、縮減或淡化有充足證據的暴力事件，因此我們移除違反政策的俄羅斯入侵烏克蘭相關內容」。

YouTube又說：「根據此方針，我們也封鎖YouTube上受國家資助的俄羅斯媒體頻道，範圍擴及全球，立即生效。」

YouTube說，禁播的內容包括否認入侵烏克蘭，或聲稱這是維和行動。

●烏克蘭副總理向施崇棠喊話 要求華碩退出俄羅斯

烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在推特發文點名華碩（Asus），稱「俄羅斯人沒有道德權利使用你們（華碩）的精湛科技！科技是為了和平，不是為了戰爭！」

他並張貼給華碩董事長施崇棠的公開信，呼籲華碩退出俄羅斯。費多羅夫在信中強調，IT產業向來支持和平與民主，他相信華碩也是如此，俄羅斯入侵者「沒有道德權利使用你們（華碩）的精湛科技」。

費多羅夫在信中稱，現在是華碩負起責任、做出抉擇的時刻。這項決定將定義未來。人民的性命比任何時候都仰賴華碩的決定。

他對施崇棠喊話：「我們呼籲你的公司結束與俄羅斯聯邦的任何關係，並中止在俄業務，直到俄國完全停止對烏克蘭的侵略行動，重新恢復正常秩序。」

他也呼籲華碩，停止與總部位於俄國的客戶及夥伴關係，並停止對俄企提供硬體、電子設備、技術與服務支援。華碩今天對此暫無回應。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110312

烏克蘭副總理費多羅夫張貼給華碩董事長施崇棠的公開信，呼籲華碩退出俄羅斯。（圖取自twitter.com/FedorovMykhailo）