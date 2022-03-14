COVID-19全球最新情報3/14

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越南確診數近來暴增，專家擔心若確診者與接觸者都要隔離，越南將面臨缺工困境。圖為位於河內市的中央肺病醫院。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月13日

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（中央社台北14日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，日本擬全面解封，Omicron亞型變異株BA.2成隱憂；中國增本土病例1807例，吉林省成疫情重災區。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間14日上午7時，全球至少604萬1077人感染COVID-19病逝，至少4億5690萬8767人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞13日公布新增63例確定病例，分別為5例本土個案，以及58例境外移入（35例為航班落地採檢陽性），以越南最多，共16例；另確診個案無新增死亡。

13日新增的5例本土個案，為4例男性、1例女性，年齡介於30多歲至70多歲，其中4例為台南個案，皆與旅遊團衍生復康巴士及台南某醫院事件有關。

● 中國

中國單日新增本土病例1807例。根據中國衛健委通報，吉林省新增1412例，是疫情重災區。長春市已採行封閉式管理，吉林市長因防疫不力被拔官。

中國當前疫情在多省、市同時發生。廣東省深圳市新增66例感染者後，13日晚間宣布全市自14日起公車和地鐵停運，所有社區、城中村、產業園區等實行封閉式管理。

深圳市官方微信公眾號「深圳發布」13日晚間公告，深圳全市將展開3輪核酸檢測。除了必要的防疫任務人員及保障民生人員，所有企業和政府機關、事業單位一律居家辦公。

圖為吉林長春市民13日排隊接受COVID-19核酸檢測。（中新社）

● 香港

香港官方13日通報新增確診案例3.2萬例，再添264名染疫者病逝。香港過去2年疫情至今已累計3993人死亡，這個數字超越武漢市官方統計的死亡人數3869人。

綜合星島日報、香港電台、香港01等港媒報導，香港官方通報，過去24小時單日新增3萬2430例確診案例，其中3例是境外移入、其他都是本土案例。確診案例中有1萬3335例是核酸檢測陽性個案，另外1萬9095例為快速抗原檢測呈報、經核實的陽性個案。香港在今年初開始的第5波疫情，累計確診個案增至69.4萬多例。

● 日本

日本政府目前正檢討3月21日如期解除境內18地的「防止蔓延等重點措施」，希望能逐漸重回正常生活；不過，傳染力更強的Omicron亞型變異株BA.2恐成全面解封隱憂。

日本東京大學學者等人組成的研究團隊在使用細胞培養的實驗中發現，3款抗病毒藥對Omicron亞型變異株BA.2具有效果。

日本放送協會（NHK）報導，這3款經日本政府批准並在日本境內使用的抗病毒藥，分別是莫納皮拉韋（molnupiravir）、奈瑪特韋（Nirmatrelvir）及瑞德西韋（Remdesivir）。

日本政府目前正檢討3月21日如期解除境內18地的「防止蔓延等重點措施」，希望能逐漸重回正常生活。圖為東京街景。（共同社）

● 韓國

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部13日通報，截至當天零時，境內確診病例新增35萬176例，累計確診655萬6453例。

單日新增病例較前一天減少3萬3474例，是一週前本月6日的1.4倍，是兩周前上月27日的2.1倍。

當天新增251例死亡病例，較前一天（269例）減少18例，累計死亡為1萬395例，平均致死率0.16%。

● 越南

越南衛生部近來提議，允許無症狀的確診者以及接觸者在隔離期間還是可以去上班。有官員對此呼籲，必須要有一個支持的機制，來保障這些患者的福利。

越南有約9800萬人口，近來確診數激增，4天前確診數才達到500萬例，13日就突破600萬、共4萬1385人染疫病亡。官方宣稱，全國63省市中有62個的疫苗覆蓋率超過9成。

※ 美洲

● 美國

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）13日證實他COVID-19篩檢結果呈陽性。不過他的症狀相當輕微，僅感覺喉嚨發癢。

歐巴馬在推特發文稱，「這幾天以來，我的喉嚨發癢，除此之外，我感覺身體狀況很好。」

推文還說，夫人「蜜雪兒（Michelle Obama）與我都已經完整接種疫苗與追加劑，對此我們很感激」，且蜜雪兒的COVID-19檢驗結果為陰性。（編輯：林沂鋒/核稿：林治平、蔡佳敏）1110314