澤倫斯基招降俄軍：放下武器就有機會活命

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（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天發表最新談話稱，只要俄羅斯軍人願意放下武器，「就有機會活命」，而且還可享有俄軍無法擁有的人道待遇。

英國「衛報」（The Guardian）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）透過影片發布聲明表示：「我代表烏克蘭人民，提供你們一個活命的機會。只要你們向我軍投降，將受到人道對待，保有尊嚴。」

「這是你在你們的軍隊無法享有的待遇，也與你們的軍隊對待我國人民的方式南轅北轍。做出你們的決定吧！」

澤倫斯基還指出，烏克蘭的戰爭已成為俄軍的「惡夢」，因為他們損失了大量兵力和裝備。

在影片中，他也確認烏俄雙方的談判將於今天繼續進行。

交戰雙方昨天舉行第4輪談判，但過程中烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特（Twitter）上宣布，「談判已技術性暫停」，待隔日再繼續進行。（譯者：施施/核稿：張正芊）1110315