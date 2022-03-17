避免意外 聯合國為採訪烏克蘭記者提供防護裝具

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（中央社巴黎17日綜合外電報導）聯合國教科文組織（UNESCO）今天表示，將為在烏克蘭採訪的記者提供防彈背心和頭盔。先前已有若干報導俄羅斯入侵的記者在烏克蘭殉職。

聯合國教科文組織還將針對戰地工作和急救籌辦線上訓練課程，並設法為在利維夫（Lviv）採訪的記者儘快提供面對面訓練。由於烏克蘭首都基輔已被包圍，許多媒體機構已轉移到西部利維夫市繼續工作。

聯合國教科文組織秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）發表聲明說：「記者和媒體工作者正在烏克蘭冒著生命危險，向當地居民提供救命的訊息，並向全世界報導這場戰爭的真實狀況。」

教科文組織說，第一批125件防彈背心和頭盔將特別分發給烏克蘭記者，因為「他們原本是報導地方新聞，現在突然扮演戰地記者的角色，對於此刻面對的風險毫無準備」。

教科文組織說，自從3週前俄軍開始入侵以來，至少已有4名記者死亡，包括1名福斯新聞（Fox News）攝影記者及其團隊聘請的烏克蘭助理。

教科文組織並表示，將為烏克蘭國家記者聯盟設立的熱線提供資助，記者可以透過熱線尋求協助以離開危險地區。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110317