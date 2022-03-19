巴西疫情減緩 多州鬆綁戴口罩規定

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（中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電）鑒於巴西COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情減緩，已經有聯邦特區巴西利亞和16個州宣布鬆綁戴口罩規定。專家指出，應密切監測新變異株和新增病例的演變。

根據巴西衛生部，聖保羅、里約熱內盧、米納斯吉拉斯（Minas Gerais）、聖卡塔里納（Santa Catarina）、馬托格羅索（Mato Grosso）、宏東尼亞（Rondônia）、阿拉戈斯（Alagoas）、馬蘭豪（Maranhão）8州和聯邦特區巴西利亞，已經終結在戶外和室內強制戴口罩的規定。

南馬托格羅索（Mato Grosso do Sul）、戈亞斯（Goiás）、亞馬遜、聖埃斯皮里圖（Espírito Santo）、北大河（Rio Grande do Norte）、阿克里（Acre）、巴拉納（Paraná）和南大河（Rio Grande do Sul）8州，僅規定在開放場所戴口罩。

另外10州，包括謝吉貝（Sergipe）、巴伊亞（Bahia）、塞阿拉（Ceará）、巴萊巴（Paraíba）、培南布可（Pernambuco）、彼奧（Piauí）、羅賴馬（Roraima）、多干定（Tocantins）、阿瑪帕（Amapá）和巴拉（Pará），仍然強制規定在任何環境中戴口罩。

克魯斯基金會（Fiocruz）COVID-19觀測站指出，採取任何鬆綁措施都必須謹慎，因為今年嘉年華（Carnaval）森巴舞學校花車遊行延到4月舉行，屆時可能導致病例和住院人數增加；還有疫苗接種雖已取得很大進展，仍需繼續提高覆蓋率。

其他專家認為，病例和住院人數下降有利於鬆綁戴口罩的規定，但警告說有必要密切監測病毒的演變。

聖保羅州科學委員會執行督導嘉巴爾多（João Gabbardo）表示，當地鬆綁戴口罩規定的決定乃遵循整個大流行期間採用的相同指標，包括病例數、病床使用率，以及疫苗接種率，不受州長多利亞（João Dória）的政治影響。

聖保羅州政府昨天宣布結束在戶外和室內強制戴口罩的規定，只有醫療衛生單位和大眾交通工具除外。多利亞將參加今年的巴西總統大選，根據選舉法，擔任行政職位的候選人必須在4月2日之前離職。

嘉巴爾多指出，如果由州長決定，聖保羅州早在去年10月就鬆綁戴口罩規定，但當時的疫苗接種覆蓋率還不允許採取此措施。今年初，變異株Omicron在多個國家產生很大影響，顯示聖保羅州沒有鬆綁戴口罩規定的決定正確。

儘管如此，聖保羅州科學委員會持續關注中國和德國等國家的新變異株和新病例激增的情況。如果新變異株導致這些指標惡化，委員會將隨時提出新的建議。但嘉巴爾多認為可能性不高，因為聖保羅州99.31%的5歲以上人口已經接種至少1劑疫苗，90.45%已經接種2劑疫苗。

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雖然聖保羅州政府鬆綁戴口罩規定，市政廳可根據各自的指標訂立規則。例如首府聖保羅市，使用手機應用程式叫車服務、搭乘計程車和其他大眾交通工具，仍須強制戴口罩。如果市政當局沒有明確規定，公司和大樓就不能強制要求戴口罩。

儘管鬆綁規定，嘉巴爾多表示，隨著南半球秋天的到來，呼吸道感染病例增加，戴口罩將成為日常生活的一部分。因為各種病毒將繼續存在，戴口罩意味著降低感染風險，所以在任何環境中，有流感症狀的人、因故未接種疫苗的人、免疫功能低下者和慢性病患都應繼續戴口罩。（編輯：馮昭）1110319