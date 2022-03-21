COVID-19全球最新情報3/21

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越南考慮將COVID-19從「特別危險」的A類傳染病降為與流感同級的「危險」B類傳染病。圖為在醫院排隊的越南民眾。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月20日

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（中央社台北21日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，越南考慮降級疫情危險度，或與流感並列；中國本土新增近4000例，吉林省疫情仍嚴峻。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間21日上午7時，全球至少607萬6853人感染COVID-19病逝，至少4億7019萬1872人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心公布，20日新增121例確診，分別為3例本土病例，118例境外移入（64例為航班落地採檢陽性），境外移入數量創下近期次高；另外無新增死亡案。

● 中國

據中國國家衛生健康委員會通報，19日新增本土確診病例1656例，另有本土無症狀感染者2177例。其中吉林省新增的本土病例數仍達4位數，當地疫情嚴峻。

據中國衛健委官網發布，19日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1737例。其中境外輸入病例81例，本土病例1656例。

鑑於疫情升溫，吉林省吉林市政府20日晚間宣布，全市自21日凌晨0時至25日凌晨0時實施4天的「全域靜態管理」。其中「封控區」居民禁止出戶（出門），「管控區」人員禁止出單元（單棟樓）。

號稱不會「封城」的上海，這幾天住宅區和街鎮大範圍封閉並進行核酸檢測，接近全面普篩。其陽性病例也隨篩檢擴大不斷上升，19日新增破500例。

上海市為遏阻COVID-19疫情，15至17日針對重點區域、18至19日針對非重點區域的人群核酸檢測。這些街鎮內的居民社區封閉48小時並執行兩輪檢測。圖為一社區18日設置篩檢站的情況。中央社記者張淑伶上海攝 111年3月20日

● 香港

香港官方20日通報新增確診案例1.4萬人，單日再添246例死亡案例。香港政府宣布，疫苗通行證第3階段實施日期由6月底提前至5月底，民眾必須打滿3劑。

香港政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇20日表示，消滅病毒很難，甚至不會發生，全民檢測可以協助「清零」，但並非現在最重要的考慮。

香港第5波疫情累計5437人死亡。香港媒體分析，染疫死者中接種疫苗占比不到3成，其中高達8成7接種中國國產科興疫苗；其他則是接種BNT。專家強烈建議長者選打BNT疫苗。

● 日本

日本正實施的「防止蔓延等重點措施」21日解除，第6波疫情將告一段落。日本從今年1月以來，增加的確診病例約430萬例，確診死亡者有9成年紀逾70歲。

朝日電視台報導，日本將從21日起解除18都道府縣所實施的「防止蔓延等重點措施」，全境重回無特殊防疫限制的生活，但東京都政府仍將3月22日到4月24日定為「疫情反彈警戒期」，持續要求民眾在一定程度上「自肅」（自我克制）。

儘管東京都政府陸續重新開放上野動物園等都立設施，但仍呼籲民眾不要到上野公園等地舉行賞櫻宴會。東京都政府將在相關場所設立自肅看板，要求民眾不要在櫻花樹附近鋪設野餐墊或進入該區域。

日本疫情趨緩，防疫限制措施21日將全數解除。圖為14日東京銀座街頭人潮。（共同社）

● 韓國

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部20日通報，截至當天零時，境內確診病例新增33萬4708例，累計確診937萬3646例。

單日確診病例較前一天減少4萬6746例，連續兩天低於40萬例。單從數值上看，單日病例數雖呈減少趨勢，但是否已過拐點還需結合接下來一週的數據再判斷。考慮到政府明起將私人聚會人數限制由6人放寬至8人，確診人數恐再次反彈。

當天新增病例中社區感染病例33萬4686例，境外輸入性病例22例。當天新增死亡病例327例，為疫情爆發以來的第二高，累計死亡1萬2428萬例，平均致死率為0.13%。

● 越南

越南「與病毒共存」政策持續推進，官方新推出的疫情防控計畫顯示，越南考慮將COVID-19從「特別危險」的A類傳染病降至與流感同級的「危險」B類傳染病。

越通社（VNA）報導，2020年2月，時任越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）宣布將COVID-19認定為A類傳染病；當年4月，又宣布COVID-19為全國大流行病。

※ 歐洲

● 義大利

義大利衛生部20日通報境內新增6萬415例確診，少於前一天的7萬4024例，自疫情2020年2月爆發以來，義大利累計確診達1386萬。

新增死亡93例，高於前一天的85例，累計死亡達15萬7785例，為僅次於英國的歐洲第2高，以及全球第8高。

義大利已於17日宣布將逐步解除防疫保護規範，包括進入公共場所將不再需要出示健康證明。

● 德國

德國20日起解除大部分的防疫措施，儘管境內新增確診18日來到近30萬例的歷史紀錄，一星期的發生率來到10萬分之1706。

衛報報導，德國也有許多民眾擔心防疫措施鬆綁時機過早。

德國近來的單日新增死亡病例，一度一連數星期都超過200例。

● 奧地利

衛報報導，奧地利確診率升至10萬分之3600之後，當局表示，他們別無選擇只能重新要求民眾在室內空間戴上口罩。

奧地利同時也在考慮縮短隔離期，以因應確診率上升、醫療人員離職所導致的護理師等人員嚴重短缺的問題。（編輯：林沂鋒/核稿：林治平、蔡佳敏）1110321