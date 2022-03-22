COVID-19全球最新情報3/22

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（中央社台北22日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，韓國Omicron亞型變異株案例增，疫情高峰期恐延長；中國疫情持續蔓延，單日新增本土病例破4000。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間22日上午7時，全球至少609萬2497人感染COVID-19病逝，至少4億7160萬7027人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心21日公布，新增5例本土病例，其中4人與嘉義婚宴群聚有關，另增境外移入93例，無新增死亡病例。

● 中國

據中國衛健委通報，20日新增本土確診病例1947例，另有本土無症狀感染者2384例。吉林省吉林市21日起封城4天，上海市則持續密集執行核酸檢測。

據中國國家衛生健康委員會官網發布，20日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2027例。其中境外輸入病例80例，本土病例1947例。

中國上海市20日新增本土陽性病例有758例，再創新高。隨著封控區域增加，部分社區也傳出買菜難等混亂現象。

中國本土COVID-19持續蔓延。（中央社製圖）

● 香港

香港官方21日通報新增確診案例1.4萬，是連續3天單日確診低於2萬例。香港將會逐步放寬社交距離措施，衛生官員表示，放寬後疫情反彈也不足為奇。

香港行政長官林鄭月娥21日上午宣布，4月1日起取消9個國家的禁飛令，完成接種疫苗的海外港人，返港後若持續病毒檢測呈陰性，在檢疫酒店隔離可縮短至最少7天。

● 韓國

韓國防疫當局21日表示，近期Omicron亞型變異株BA.2檢出率大增，可能造成疫情高點轉降時間較預期延後，高峰期間延長，使疫情進一步惡化，後續防疫措施及學校實施到校上課時程可能受影響。

據韓國中央防疫對策本部統計，3月第3週的社區感染案例中，Omicron檢出率達99.99%，其中亞型變異株BA.2檢出率從4週前的10.3%增至41.4%；在境外感染案例中，Omicron亞型變異株BA.2檢出率也從18.4%增至56.9%。

● 印度

兩名消息人士21日表示，印度考慮將COVID-19疫苗加強針資格擴大至所有成年人，因為海外許多國家感染率再度升高，很多印度民眾發現沒打第3劑很難出國。

路透社指出，目前印度無論是政府機構的公費疫苗或是私立醫院的自費疫苗，都僅開放前線工作人員和60歲以上年長者施打第3劑。

消息人士說，政府目前在討論是否開放第3劑公費疫苗給更多民眾。

印度衛生部尚未出面置評。

※ 歐洲

● 法國

法國20日公布的過去24小時新增確診病例為8萬1283起，使得7天平均新增染疫數升到8萬9002例，而一週前的平均新增病例僅略高於6萬例。每10萬居民的染病數也達到自2月18日以來的最高水準。

● 英國

針對英國確診病例回升，衛生大臣賈維德（Sajid Javid）表示，目前「並沒有關切的特殊原因」，同時表示英格蘭向全世界展示了與病毒共存的成功範例。

「衛報」報導，數據顯示，英格蘭有近5%的人口本月稍早曾染疫，70歲以上長者的感染率也來到新高。儘管如此，賈維德表示，疫苗這道「防護牆」讓疫情得以保持穩定。

他告訴英國媒體，「我們關切程度並沒有改變。儘管確診病例上升、感染率上升，住院率確實也上升，但這些數字仍遠低於高峰值。」

※ 美洲

● 美國

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）20日表示，Omicron亞型變異株BA.2傳染力雖較BA.1高，但病症沒有較嚴重，未來雖可能造成美國確診數成長，但不至於激增，目前無恢復嚴格防疫措施必要。

美國最高法院20日表示，73歲的保守派非裔大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）因「類流感症狀」住院治療，並非感染COVID-19。（編輯：林沂鋒/核稿：陳正健、蔡佳敏）1110322