COVID-19全球最新情報3/23

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（中央社台北23日電）專家指出，政府解除防疫措施、接種疫苗後免疫力下降、加上傳染力更強的Omicron亞型變異株BA.2肆虐，種種因素釀成「完美風暴」，導致西歐的COVID-19確診病例再度攀升。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間23日上午9時，全球至少609萬7880人染疫病逝，至少4億7318萬236人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

國內22日新增10例本土個案，6人與嘉義婚宴有關，1人為南部旅遊團相關病例，居家隔離期滿前陰轉陽；另外，和平醫院1名護理師確診，一家3口全染疫。

北市聯醫和平院區一名發燒篩檢站護理師染疫，初步疫調發現，確診護理師曾接觸美國及馬來西亞境外移入個案，前者具抗體研判為舊案，源頭較可能是馬國病例。

● 中國

中國的本土疫情持續，官方22日公布，新增2281例本土確診，並有2313例本土無症狀感染。吉林省仍是本波疫情的重災區，占了逾半本土病例。

3月以來僅3週，中國本土陽性病例累計已超過4萬1000例，波及28個省區市。中國流行病學專家吳尊友說，「動態清零」仍是方針，但是難度比以前更大。

3月以來僅3週，中國COVID-19本土陽性病例累計已超過4萬1000例，波及28個省區市。圖為10日深圳民眾排隊等待採檢。（中新社）

● 香港

香港官方22日通報新增1萬4152例確診，過去24小時再添245名染疫死者，整體死亡率上升至0.58%。

香港大學醫學院推算，香港已有440萬人染疫，社會需選擇未來抗疫路向是繼續「動態清零」還是「走向風土病」；並指第6波一定會來，最安全是準備「走向風土病」。

● 日本

日本境內疫情明顯趨緩，東京都22日新增3533例確診病例，較上週同日一口氣減少4300多例；大阪府新增確診病例數更睽違約兩個月再低於千例。

日本因疫情於1月9日起實施「防止蔓延等重點措施」，要求餐廳提早打烊、大型活動設人數上限等，這項措施21日截止，22日是時隔約2.5個月全境解除防疫管制。

日本22日全境解除防疫管制。圖為21日東京澀谷街頭擠滿人潮。（共同社）

● 韓國

韓聯社報導，截至22日零時，韓國累計確診病例為993萬6540例，逼近千萬關口。值得關注的是，近一個半月的增勢迅猛，新增約900萬例。

若以境內累計確診23日將超千萬例的假設推斷，韓國總人口的2成曾經或已感染。由於部分國家的疫情在20%的人口被感染後趨穩，韓國境內疫情或在近期內可以得到控制。但疾病管理廳廳長鄭銀敬前一天在記者會上表示，這並非絕對標準，預測疫情觸頂時期需綜合考慮檢測率和疫苗接種率等因素，很難單靠確診病例在總人口中的占比做判斷。

● 越南

越南過去兩年為了防範疫情，幼兒園常常停課，全國數千家私立幼兒園因而倒閉。

越南青年報（Tuoi Tre）報導，越南教育培訓部副部長吳氏明（Ngo Thi Minh）在一場會議上表示，越南有超過500家的私立幼兒園倒閉。如果把小型的幼兒園也算進去，數量將達到數千。

河內市是當前越南全國疫情最嚴重的地方，自去年4月以來迄今，全市共約800萬人口中已有百萬人染疫。

※ 歐洲

● 挪威

挪威王宮22日發表聲明指出，國王哈拉德五世（Harald V）檢測出陽性反應。哈拉德將暫停他的職務數日，他的兒子王儲哈康（Haakon）現在起將暫代國王職務。

● 法國

法國衛生部數據顯示，法國境內患者住院人數連3天上升，是近2個月來都不曾見過的趨勢。

法國過去24小時患者增加36例來到2萬742例，與上週相比僅下滑了0.8%。法國每週的病患數字自2月10日以來穩定下滑，但改善率於過去數週逐漸趨緩。

法國每日新增的確診病例本月初以來再度上升。衛生部表示，這個趨勢有希望在3月底時反轉。

※ 美洲

● 美國

總統拜登即將前往歐洲，與國際領袖商談俄羅斯入侵烏克蘭局勢。不過就在出發前夕，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）22日篩檢確診。莎琪前一天與拜登有過2次接觸，但拜登22日的檢測呈現陰性。

前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）同樣確診，症狀輕微。（編輯：陳正健/核稿：林治平、蔡佳敏）1110322