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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭5/300

英國政壇充斥俄資 一場侵烏戰讓問題攤在陽光下

2022/3/23 17:30
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（中央社倫敦22日綜合外電報導）從鉅額政治獻金、捐錢贏得和高官打球機會，到貴族爵位提名，多年來，俄羅斯資金始終是英國政壇揮之不去的問題。

但在俄國入侵烏克蘭後，要求清理政黨資金的聲音頓時響亮起來。

先前曾大舉投資俄國的反貪專家布勞德（Bill Browder）說，不只執政的保守黨受到影響，「過去20年間，政治光譜兩端都出現增長」。

2020年7月，英國國會「情報與安全委員會」（ISC）把俄資問題的嚴重性攤在陽光底下，「好幾位與（俄國總統）蒲亭（Vladimir Putin）有密切關係的俄國精英階層，被點出有參與英國的慈善及／或政治機構」，「這讓他們身在得協助俄國進行影響力任務的處境」。

但跨黨派的「情報與安全委員會」批評說，英國政府卻未調查政壇事務遭到染指的可能性，特別是2016年各界意見分歧的歐洲聯盟（EU）會籍公投案。

英國首相強生（Boris Johnson）與其所屬保守黨，是各界拿放大鏡檢視的對象。

在野的工黨指控，強生2019年上任以來，保守黨收受俄國金主近200萬英鎊獻金，這些金主包括曾任俄國國防部高官與石油巨擘尤克斯（Yukos）主管的特墨科（Alexander Temerko），以及夫婿曾在蒲亭內閣任職的切爾努欣（Lubov Chernukhin）。

切爾努欣甚至被英國媒體形容為保守黨史上最大的金主，2012年以來捐款超過200萬英鎊，其中最為人所知的，是她曾在保守黨募款會上捐出數萬英鎊，贏得與時任首相卡麥隆（David Cameron）和強生打網球的機會。

她也曾參加和前首相梅伊（Theresa May）以及現任外交大臣特拉斯（Liz Truss）的晚宴。

工黨希望保守黨負責募款的共同主席艾略特（Ben Elliot）辭職，因為艾略特透過自己的禮賓公司，和富有的俄羅斯人牽上關係。

強生也因指派友人勒貝迪夫（Evgeny Lebedev）擔任非經選舉選出的上議會成員而遭檢視，原因是勒貝迪夫的父親，是前蘇聯國家安全委員會（KGB）幹員。

根據英國「星期日泰晤士報」（Sunday Times），強生擔任外相期間曾到勒貝迪夫的豪華別墅參加派對，但旗下擁有「倫敦標準晚報」（London Evening Standard）與「獨立報」（Independent）的勒貝迪夫否認是俄國密探，並和特墨科齊聲譴責俄國入侵烏克蘭。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110323

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