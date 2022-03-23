基輔官員：俄軍濫肆攻擊烏東 至少12平民遇害
2022/3/23 18:20（3/23 18:54 更新）
（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭首都基輔一名官員今天表示，俄軍在烏克蘭東部狂轟濫炸，造成至少12人喪生。
法新社報導，烏克蘭監察官丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）發表聲明說：「東部頓內茨克州（Donetsk）阿夫迪夫卡市（Avdiivka）遭到砲轟和空襲，整座城市被夷為平地，造成5名平民喪生與19人受傷。」
她表示，當地攻擊發生在昨夜。
丹尼索瓦說，俄軍在頓內茨克以北150公里利西昌斯克（ Lysychansk）的攻擊造成2死3傷。哈爾科夫州（Kharkiv）一部俄軍坦克車攻擊一輛有平民標誌的汽車，造成3名成人與1名兒童死亡。
她並說，北頓內茨克（Severodonetsk）一家商店門口遭到攻擊，造成一人死亡與十幾人受傷。
自俄軍2月24日入侵以來，烏克蘭即指控俄軍濫肆攻擊醫療設施、住宅區與防空洞。但俄方否認，反指控烏克蘭軍隊將平民用作人肉盾牌。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110323
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀