更多編輯台推薦新聞：
黃怡樺陳思羽延續驚奇 WTT挑戰賽打進女雙決賽
運動

黃怡樺陳思羽延續驚奇 WTT挑戰賽打進女雙決賽

烏克蘭跳高選手地窖躲戰火 輾轉赴世錦賽摘金獻給母國
國際

烏克蘭跳高選手地窖躲戰火 輾轉赴世錦賽摘金獻給母國

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭控俄軍包圍馬立波構成種族滅絕 醫院遭砲擊、10萬居民無水無糧
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭5/300

基輔官員：俄軍濫肆攻擊烏東 至少12平民遇害

2022/3/23 18:20（3/23 18:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭首都基輔一名官員今天表示，俄軍在烏克蘭東部狂轟濫炸，造成至少12人喪生。

法新社報導，烏克蘭監察官丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）發表聲明說：「東部頓內茨克州（Donetsk）阿夫迪夫卡市（Avdiivka）遭到砲轟和空襲，整座城市被夷為平地，造成5名平民喪生與19人受傷。」

她表示，當地攻擊發生在昨夜。

丹尼索瓦說，俄軍在頓內茨克以北150公里利西昌斯克（ Lysychansk）的攻擊造成2死3傷。哈爾科夫州（Kharkiv）一部俄軍坦克車攻擊一輛有平民標誌的汽車，造成3名成人與1名兒童死亡。

她並說，北頓內茨克（Severodonetsk）一家商店門口遭到攻擊，造成一人死亡與十幾人受傷。

自俄軍2月24日入侵以來，烏克蘭即指控俄軍濫肆攻擊醫療設施、住宅區與防空洞。但俄方否認，反指控烏克蘭軍隊將平民用作人肉盾牌。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110323

延伸閱讀
基輔爭奪戰一觸即發 城內堆滿沙袋武器烏軍嚴陣以待烏克蘭馬立波圍城 傳孤兒被帶到俄羅斯地盤俄羅斯違背停火空襲烏克蘭婦產科醫院 一孕婦連同胎兒不治馬立波戰地記者藏身醫院揭戰火真相 驚險逃過俄軍槍口俄承認烏東兩區獨立 外交部譴責武力片面改變現狀烏克蘭東部連環爆火光四起 親俄羅斯民兵籲撤離婦孺[影]
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀