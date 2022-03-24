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以牙還牙 俄羅斯將驅逐美國外交官

2022/3/24 09:01（3/24 09:06 更新）
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（中央社莫斯科/華盛頓23日綜合外電報導）美國國務院發言人說，美國駐莫斯科大使館今天收到列為「不受歡迎人物」的外交官清單。俄羅斯媒體報導，此舉是在回應美國驅逐俄羅斯駐聯合國人員。

華府上月表示，基於國安疑慮，將驅逐駐紐約聯合國使節團的12名俄羅斯外交官，之後又宣布將驅逐另一名俄羅斯駐聯合國人員，稱這位雇員是間諜。

國際傳真社（Interfax News Agency）報導，俄羅斯否認上述指控，今天向美國宣布將驅逐為數不明的美國外交官，以回應美國驅逐俄羅斯外交人員。

國際傳真社報導：「已非常堅定地告知美方，美國任何針對俄羅斯的敵意行為，將引發果斷且相稱的回應。」

俄羅斯入侵烏克蘭，美國與其盟邦考慮祭出進一步制裁。

美國國務院發言人說：「我們可以證實，3月23日美國收到俄羅斯外交部宣布為『不受歡迎人物』的外交官清單。」

發言人說：「這是俄羅斯最新一次無益於雙邊關係且徒勞無功的舉動…比起以往，現在至關重要的是，我們的國家安置了必要的外交人員，以利政府間的溝通。」

美國國務院發言人或國際傳真社都未具體說明有多少人受波及，或他們何時必須離境。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1110324

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