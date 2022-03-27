COVID-19全球最新情報3/27

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國官方26日公布，新增1280例本土確診，另有4320例本土無症狀感染；其中上海無症狀感染爆增至2231例。圖為上海醫護人員上門為民眾採檢。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）全球多地相繼解封，中國疫情卻愈趨嚴峻，26日新增1280例COVID-19本土確診，外界憂心香港是否正失去金融中心地位，專家還說，上海不能封城，因為這麼做會影響中國甚至全球經濟。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間27日上午7時，全球至少612萬237人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億7949萬6584人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心26日宣布，新增21例本土病例、82例境外移入，無新增死亡個案。這21例本土個案有10例與樹林科技廠群聚相關、5例與基隆警察群聚相關、1例與中和染疫個案相關，另有1例為三重感染源待釐清個案。

● 日本

日本COVID-19疫情前景未明，沖繩縣近期新增病例較上週同日增加，每10萬人口染疫數已躍居全境之冠；另外，日本境內病毒株將替換為Omicron變異株亞變種BA.2，恐掀新一波疫情。

日本放送協會（NHK）報導，東京都26日新增7440例確診，只比上週六減少4例，幾乎維持相同水準，另新增18例死亡病例。

● 中國

中國官方26日公布，新增1280例本土確診，另有4320例本土無症狀感染；其中上海無症狀感染爆增至2231例。

「精準防疫」模範生上海疫情持續嚴峻，仍堅持不封城。官方專家26日說，這是因為上海在中國經濟發展中有重要功能，甚至對全球經濟都有影響。許多網友因而質疑是否經濟比人命重要。

● 香港

香港26日新增8841例確診，是一個月以來首次跌破1萬例。但過去24小時又有139名確診者死亡，年齡最小的只有3歲。

香港疫情嚴峻，嚴格防疫策略逼走外商。香港歐洲商會調查，近5成外商確定或正在規劃搬離香港；行政會議召集人陳智思認為，企業一旦走了，回來機會不大。

※ 歐洲

● 義大利

義大利衛生部26日通報新增7萬3357例COVID-19相關病例，而前一天為7萬5616例，單日死亡人數從146人降至118人。

自疫情爆發以來，義大利累計15萬8700例COVID-19相關死亡病例，在歐洲名列第2，僅次於英國，全球排名第8。義大利迄今通報超過1430萬人染疫。（譯者：陳正健/核稿：劉文瑜）1110327