民調：美跨黨派民眾 55%支持美國向北約增兵

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）根據今天出爐的路透社/易普索（Ipsos）民調結果，美國跨黨派民眾中，55%支持派更多美軍前往中東歐的北大西洋公約組織（NATO）盟國，以因應俄羅斯入侵烏克蘭。

美國總統拜登向歐洲增派數以千計美軍，以支持對俄國侵略烏克蘭感到擔憂的北約盟國。

拜登表明不會派兵前往烏克蘭，不過華府正在供應基輔當局武器，也對俄羅斯經濟祭出嚴厲制裁，包括禁止美國進口俄羅斯石油。

根據路透社/易普索28、29兩日執行的民調結果，約61%民主黨支持者和54%共和黨支持者贊成對北約盟國增兵。

美國國防部昨天宣布向北約盟國派出新一批美軍和軍事裝備，其中包括10架F-18戰機和超過200名人員，要前往包括立陶宛在內的東歐地區。

美國目前在歐洲地區有超過10萬名美軍，高於俄軍入侵烏克蘭前的8萬人左右。

民調也顯示，61%的美國人覺得美國對俄羅斯的制裁值得以更高的燃料成本為代價，即使油價在戰爭開始後飆升仍這麼認為。

這項民調結果與路透社/易普索1個月前執行的民調相去不遠，不過根據美國汽車協會（AAA）說法，如今油價已比當時大漲近20%，來到每加侖4.24美元。

民調顯示，美國民眾對拜登處理烏克蘭危機一事的作法支持率約為47%，遠高於對這位民主黨籍領袖在經濟方面的39%支持率。

拜登整體支持率近幾週來跌至上任以來新低，這是一個警訊，顯示他的民主黨可能會在11月8日期中選舉在美國國會輸掉些微領先的多數優勢。

最新的這份路透社/易普索民調以英文在全美各地線上執行，收集1005位成人的答覆，民調信賴區間，即精準度約為4個百分點。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1110331