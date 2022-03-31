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蘋果考慮新增晶片供應商 長江存儲可能入列

2022/3/31 16:41（3/31 17:11 更新）
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彭博引述消息人士的話報導，在日本合作夥伴鎧俠因原料汙染致生產受阻後，蘋果公司正在尋求新的iPhone記憶體供應商，包括中國半導體公司長江存儲。圖為蘋果信義A13直營店。（中央社檔案照片）
彭博引述消息人士的話報導，在日本合作夥伴鎧俠因原料汙染致生產受阻後，蘋果公司正在尋求新的iPhone記憶體供應商，包括中國半導體公司長江存儲。圖為蘋果信義A13直營店。（中央社檔案照片）
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（中央社紐約30日綜合外電報導）彭博今天引述消息人士的話報導，在日本合作夥伴鎧俠因原料汙染致生產受阻後，蘋果公司正在尋求新的iPhone記憶體供應商，包括可能成為其第一家中國供應商的長江存儲。

路透社報導，日本公司鎧俠（Kioxia Holdings Corp）是蘋果快閃記憶體的主要供應商，上個月被爆出兩座記憶體晶圓廠生產原料受污染。鎧俠表示，這將造成產量減少。

根據彭博，蘋果目前正在測試中國半導體公司長江存儲生產的NAND快閃記憶體樣本，這幾個月來一直與長江存儲討論結盟。

長江存儲拒絕談論此事，蘋果也尚未回應路透社的訪問。

本月稍早，蘋果另一個主要供應商鴻海的深圳廠，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情復燃而停工。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110331

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