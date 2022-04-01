突尼西亞總統片面解散國會 華府籲速回憲政體制

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）華府今天對於突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied）解散國會的決定，表達「高度關切」，並呼籲迅速重返「憲政政府」。

8個月前，薩伊德下令凍結國民代表大會（Assembly of Representatives of the People）並擴張自己的權力，昨天他又宣布解散國會，更加深國家的政治危機。一般認為突尼西亞是2011年「阿拉伯之春」民主運動的發源地。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在記者會中表示，對於突尼西亞總統單方面解散國會的決定，以及報導指出突尼西亞當局正考慮對國會成員採取法律行動，美國深表關切。

他說：「我們不斷和突尼西亞官員溝通，任何政治改革過程必須透明化、具包容性，並與各黨派、工會團體及公民社會協調合作。」

普萊斯表示：「重返憲政政府體制，包括民選國會，對民主治理至關重要，我們也將確保對所需改革予以廣泛且持續性支持，以協助突尼西亞經濟復甦。」

突尼西亞國會217位議員有120位議員舉行視訊會議，並通過法案撤銷薩伊德命令，恢復由伊斯蘭復興運動黨（Islamist Ennahda party）掌控的國會，這與去年7月薩伊德暫停國會運作相互矛盾，數小時後，薩伊德宣布解散國會。

薩伊德譴責國會此舉形同「意圖政變」，指相關負責人「背叛」國家，要求對他們刑事起訴。

國會議長甘努奇（Rached Ghannouchi）今天稍早拒絕薩伊德解散國會的決定。

甘努奇接受法新社採訪時表示：「我們考量國會維持運作...而總統不具解散國會的憲法權力。」（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1110401