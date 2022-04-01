烏克蘭總統不求日本提供軍援 駐日大使說明

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烏克蘭駐日大使克爾松斯基1日在東京的一場記者會上表示，總統澤倫斯基3月23日對日演說用詞謹慎，是有顧及日本憲法第9條等，尤其是日本民眾對戰爭的想法。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月1日

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（中央社記者楊明珠東京1日專電）烏克蘭駐日大使克爾松斯基今天表示，烏克蘭總統澤倫斯基3月23日對日本國會視訊演說的內容用詞謹慎，是顧及日本憲法第9條等政治環境，尤其是日本民眾對戰爭的想法。

克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）今天受邀在位於東京內幸町的日本記者俱樂部舉行記者會時先是說明俄羅斯侵略烏克蘭的現狀。

他表示，俄羅斯軍人不僅攻擊烏克蘭的民宅、醫院等，還對烏克蘭民眾燒殺擄掠，毫無軍紀。俄軍一度占據車諾比核電廠，司令官沒告訴士兵那裡是輻射劑量高的地方。

他說，烏克蘭將接受美國、英國所提供的最新武器，烏克蘭可藉此提升防衛能力以抵抗俄羅斯的攻擊。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）日前對美國、英國、以色列的演說直接要求這幾個國家提供烏克蘭軍事支援，但3月23日對日本國會視訊演說時並沒做這樣的要求。澤倫斯基僅說聯合國安理會等既有的安全保障體制功能不彰，需有新的手段才行，期待日本能發揮領導力。

克爾松斯基今天在記者會上被媒體問及此事時表示，澤倫斯基在準備對日的演說時，有考慮到聽者所處的環境，包括文化、法律、政治等的環境。

他說，澤倫斯基演說內容用字遣詞非常謹慎，當然是有考慮到日本憲法第9條等政治環境，尤其是日本民眾對戰爭的想法。

他還說，日本身為世界的超級大國，日本的立場很重要，不僅是在國際財政方面，包括現行的安全保障的改革方面，日本扮演著很重要的角色。他認為，聯合國的功能不健全，期待日本能發揮領導力，協助國際安全保障體制的改革。

對於俄羅斯是聯合國安理會常任理事國一事，克爾松斯基面露不悅的說：「實在無法理解那麼殘酷的國家竟擁有安理會的特權。」

烏克蘭駐日大使館2月25日開始設立募款銀行專戶，至今收到20萬人共逾50億日圓（約新台幣12億元）的善款。克爾松斯基表示，由衷感謝日本各界給予烏克蘭的人道支援及財政支援，所募得的善款將用於逃到國外的烏克蘭人的救援。（編輯：黃自強）1110401