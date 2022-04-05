俄持續撇責布查慘案 克宮：指控造假意在詆毀俄軍

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烏克蘭布查鎮最近發現平民裝束者曝屍街頭，俄羅斯宣稱是俄軍撤離後才出現，但衛星照證實是曝屍數週無人理的狀況。圖為3月18日布查鎮雅布隆斯卡街衛星影像。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）

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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）俄羅斯軍隊在烏克蘭布查鎮屠殺逾300位平民，即便有民眾目擊和衛星影像佐證，克里姆林宮仍宣稱，俄軍在布查鎮處決平民犯下戰爭罪的指控是「巨大偽造品」，意在詆毀俄軍。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）指控，俄軍在布查鎮（Bucha）處決平民，犯下戰爭罪。美國總統拜登（Joe Biden）也批評俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）是戰爭犯，呼籲對他進行戰爭罪審判。

針對上述指控，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴記者：「這根本是一場精心策畫的悲劇性表演。這是為了詆毀俄軍而偽造，而且不會奏效。」

對於拜登呼籲對蒲亭進行戰爭罪審判，培斯科夫被問及此事時表示，如此言論既不可接受，也不配從美國領導人口中說出。

培斯科夫還說，俄國不排斥蒲亭與澤倫斯基會面的可能性，但只有雙方在文件上達成共識才有可能發生。

烏克蘭指控俄軍在布查鎮屠殺逾300位平民，俄方曾宣稱遺體都是俄軍撤離後才出現，但有衛星影像專家指出，衛星照顯示俄軍控制這個地區時，當地就出現許多遺體。

馬薩爾科技（Maxar Technologies）聲明指出：「在烏克蘭布查上空蒐集的高解析度馬薩爾科技衛星影像，證實並佐證了最近社群媒體影片和照片顯示街頭屍橫遍野、曝屍數週無人理的狀況。」

衛星影像專家路易斯（Jeffrey Lewis）看過馬薩爾科技衛星照後，他說：「衛星影像顯示，當俄國人控制這個地區時，遺體就在現場。」

另外，布查鎮居民歐倫娜（Olena）告訴法新社，她曾看到俄國軍人冷血射殺一名男子。43歲的歐倫娜說：「就在我眼前，他們向一位要去超市買食物的男子開槍。」（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1110405