COVID-19全球最新情報4/6

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台灣COVID-19疫情延燒，5日新增216例本土病例，再創今年單日新高。圖為5日午後新北三峽老街逛街人潮，民眾臉上口罩皆是戴好戴滿。（中央社檔案照片）

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（中央社台北6日電）台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，5日新增216例本土病例，再創今年單日新高；中國單日總染疫數達1萬6590例，是3月疫情大爆發以來連續第3天破萬例。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間6日上午7時，全球至少615萬7798人感染COVID-19病逝，至少4億9322萬9225人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

國內5日新增216例本土病例，再創今年單日新高，遍及12縣市，北中南東部都有新個案，以新北市91例最多。新北中和社區、桃園電商工作室、台中婚宴等案疫情收斂中。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布，國內新增281例COVID-19確定病例，分別為216例本土個案及65例境外移入，28例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

● 中國

中國雖然堅持動態清零，但至今未能遏止COVID-19疫情。官方5日通報，單日本土新增1萬6412例，總染疫數達1萬6590例，是3月疫情大爆發以來連續第3天破萬例。

上海4日完成全城2500多萬人核酸檢測。據上海市衛健委5日通報，上海4日新增COVID-19本土確診病例268例、無症狀感染者1萬3086例，總計病例數達1萬3354例，創疫情以來單日新高。

為了應對本輪COVID-19本土疫情，上海在3日進行全城抗原篩檢，並於4日進行全城核酸檢測。由於工程浩大，約有3.8萬名醫務人員從15省區市調度進駐上海市。

● 香港

香港疫情持續但呈現緩和，5日通報新增3254例，連續3日確診數低於4000例。其中包含1658例經核酸檢測陽性，以及1596例經快速抗原測試（快篩）呈報陽性個案。

新增個案中有16例為境外輸入個案，其中14例是在機場檢測時發現。

香港醫管局表示，過去24小時，新增81名確診病人死亡，年齡介於60至100歲，其中38人來自養老院。在死亡者中，有54人沒有注射疫苗紀錄、14人只注射1劑、12人注射2劑、1人注射3劑。另外，補登錄的死亡人數則有6人，年齡介於59至97歲。

香港第5波疫情至今累計有116萬5000多人確診，8136人染疫死亡，整體死亡率增至0.7%。

● 日本

日本疫情延燒，東京都5日新增6968例確診病例，雖較上週同日減少約一成，但7天平均仍高於前週；沖繩縣則是時隔約兩個月單日新增再逾1200例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都新增6968例確診，較上週二減少近900例，連兩天低於上週同日，但到今天為止的7天平均單日新增病例7482例，仍是前一週平均數的104.2%，連續8天超過100%。

沖繩縣新增確診較上週二增加225例，連續14天高於上週同日，至今累計病例數12萬7423例。沖繩縣專用病床使用率連續兩天超過30%；重症病床使用率也升高到10.7%。

駐沖繩美軍基地相關人士新增58例確診，至今累計病例數1萬1710例。

● 韓國

韓國單日確診人數近期較最高峰期下降，但5日公布的最新全國疫情風險等級仍連續5週維持在最高等級；當局表示考量秋冬季疫情可能再次大流行，將綜合檢討第4劑追加劑接種及剩餘疫苗利用方案。

韓國政府從3月起取消防疫通行證措施，出入公共場所時不再要求出示接種疫苗證明，加上傳染力強、症狀較輕微的Omicron變種病毒疫情快速擴散後的確診高峰期已過，韓國疫苗接種率上升速度趨緩，因過期廢棄的疫苗數量也持續增加。

據當局統計，截至5日凌晨零時，韓國境內至少接種2劑疫苗人數占全人口比例維持在86.7%水準，完成第3劑追加接種人數占比則來到64％。而截至3月27日為止，完成3劑接種後仍染疫的突破感染案例累計達517.8萬例，在3劑接種人數占比高達16.2%，推測為4劑接種突破感染案例則已有7000多例。

● 泰國

泰國潑水節連假即將到來，泰國公共衛生部門預估潑水節後將會有一波疫情高峰，可能每日新增確診達到5萬人、死亡破百，若民眾不遵守防疫規定，最糟可能達到每天新增確診10萬人。

今年的宋干節落在4月13日到15日，加上16和17日的週末，形成了5天連假。大型的人潮返鄉可能會帶來COVID-19疫情擴散，目前泰國每日新增確診數約在2萬2000例到2萬5000例之間，每日新增死亡人數介於80人到100人之間，約有500位病患依賴呼吸器。

※ 歐洲

● 德國

德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）4日宣布，5月1日起，德國將不再對感染COVID-19的民眾實施強制隔離措施。

法新社報導，勞德巴赫表示，衛生部仍「強烈建議」染疫者隔離治療，但5月起將「基於自願」的方式進行。他表示，唯一例外是醫療院所的員工，他們若染疫仍須隔離5天。

德國單日確診數依舊居高不下，但大多數都是輕症，並未壓垮醫療量能。因此，歐洲第一大經濟體德國已經鬆綁防疫規範，解除商店和學校必須佩戴口罩規定。

● 希臘

希臘衛生官員5日表示，希臘7日起將提供60歲以上長者接種第二劑COVID-19加強針，但必須與前一劑間隔4個月。

路透社報導，提供第4劑mRNA疫苗的決定，是基於希臘感染率仍高，且加強針證明可以有效預防COVID-19相關死亡病例。

希臘5日通報新增1萬8988例確診，70例死亡。自疫情爆發以來，希臘累計有311萬人染疫，2萬7816人病故。

希臘人口1100萬，約72%已完整接種疫苗。

● 英國

英國COVID-19確診病例再度激增，易捷（EasyJet）在內的多家航空公司因為太多職員罹病，近幾日不得不取消數百架班機。

根據世界實時統計數據Worldometer網站，英國新增3萬3297例確診，368例死亡；累計確診超過2141萬，死亡破16萬人。

※ 美洲

● 美國

美國疾病管制暨預防中心（CDC）4日表示，估計在美國每4例COVID-19變異株病例中，Omicron亞型變異株BA.2就占了近3例。

路透社報導，美國新增COVID-19病例數在今年1月創下高峰後，如今已大幅減少。在亞洲和歐洲部分地區疫情再起後，部分人擔心美國又掀一波疫情；不過，美國衛生專家認為可能性不高。

根據美國疾管中心資料，美國COVID-19單日新增病例截至4月1日的7天滾動平均值為2萬6106例，略低於一週前的2萬6309例。（編輯：陳昱婷/核稿：林治平、蔡佳敏）1110406