泰國估潑水節假期後 疫情將再有一波高峰

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（中央社記者呂欣憓曼谷5日專電）泰國潑水節連假即將到來，泰國公共衛生部門預估潑水節後將會有一波疫情高峰，可能每日新增確診達到5萬人、死亡破百，若民眾不遵守防疫規定，最糟可能達到每天新增確診10萬人。

俗稱潑水節的宋干節（Songkran）是泰國重要的節慶之一，也是泰國人返鄉過節的時刻，今年泰國政府未禁止泰國人返鄉並同意可以舉辦慶祝活動，但禁止大型潑水活動和打水仗。

今年的宋干節落在4月13日到15日，加上16和17日的週末，形成了5天連假。大型的人潮返鄉可能會帶來2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散，目前泰國每日新增確診數約在2萬2000例到2萬5000例之間，每日新增死亡人數介於80人到100人之間，約有500位病患依賴呼吸器。

民族報（The Nation）報導，公共衛生部疾病管制署預估，即使多數民眾遵守防疫規定，宋干節連假假期後也就是4月19日開始到5月疫情將會達到一個高峰，每日新增確診人數達到5萬人，死亡人數破百，900人需要依賴呼吸器維生。

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這些數字是較為樂觀的預測，疾病管制署評估最糟的狀況是每日新增超過10萬人，每日新增死亡超過250人，需要呼吸器的病人增加到1700人。疾病管制數指出，Omicron造成的重症比較少，但傳播速度是之前病毒的2到3倍。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導指出，為了因應宋干節假期後可能爆增的感染人數，國家衛生安全辦公室（National Health Security Office）將現有的1330熱線分為一般民眾可撥的分機和高危險族群如老人、慢性疾病病人和兒童可撥的分機，依照民眾不同的症狀和身體狀況給予不同的治療建議。（編輯：高照芬）1110405