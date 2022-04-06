匈牙利總理與澤倫斯基互槓 外交部召見烏克蘭大使

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（中央社布達佩斯6日綜合外電報導）匈牙利總理奧班（Viktor Orban）幾天前贏得連續第4個任期後，政府今天召見烏克蘭大使，要求基輔（Kyiv）當局停止「侮辱」匈牙利對俄羅斯入侵烏克蘭的立場。

匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）在臉書（Facebook）頁面上發布聲明說：「烏克蘭領導人是時候該停止侮辱匈牙利，並認知匈牙利人民的意志。」

俄國2月24日全面入侵烏克蘭後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與其他官員多次批評奧班，因為匈牙利政府採行中立立場，有時還會發表反烏論調。

奧班長期被視為俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在歐洲聯盟（EU）最緊密的盟友。他曾指控匈牙利反對派靠攏基輔、拒絕送武器給烏克蘭，也不支持制裁從俄國進口的能源。

但他亦曾譴責俄國的入侵行徑，且未否決歐盟對莫斯科的制裁。

澤倫斯基曾說奧班因為跟蒲亭的關係而「失去榮譽」。奧班則在勝選演說中，把澤倫斯基納入反對他與匈牙利執政黨青年民主黨（Fidesz）的對手名單。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110406