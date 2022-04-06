俄稱邊境衛隊遭攻擊 烏克蘭：未獲得相關訊息

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（中央社莫斯科6日綜合外電報導）俄羅斯庫斯克州長今天表示，與烏克蘭接壤的庫斯克州邊境衛隊遭到攻擊。烏克蘭國防部發言人則表示，沒有收到關於這類攻擊的訊息。

路透社報導，俄國2月24日派兵對烏克蘭發動「特別軍事行動」，如今也指控烏克蘭越境鎖定俄國資產為攻擊目標。

庫斯克州（Kursk）州長史塔洛沃伊（Roman Starovoit）表示：「昨天他們想對我們邊境衛隊位於蘇賈區（Sudzhansky）的據點發射迫擊砲。」

「俄國邊境衛隊開火反擊…我方無人傷亡。」

路透社目前無法立即驗證這則報導。

烏克蘭國防部發言人回應相關問題時說：「我們沒有這方面的資訊。」

史塔洛沃伊表示，官員已與國防部聯繫，並呼籲民眾保持冷靜。他另外對俄羅斯新聞社（RIA）表示，迫擊砲擊中蘇賈的邊境通道，沒有落在俄國境內。

距烏克蘭邊境約35公里的俄國貝爾哥羅德市（Belgorod）市長伊凡諾夫（Anton Ivanov）則表示，由於收到炸彈威脅，已對多所學校進行疏散。

俄國上週指控烏克蘭軍用直升機空襲貝爾哥羅德市一處燃料庫，貝爾哥羅德市是俄國在這場戰事的主要後勤中心之一。烏克蘭一名高層官員否認烏方須為此事負責。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110406