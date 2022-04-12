莫迪與拜登視訊對話 仍未鬆口譴責俄羅斯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里12日專電）印度總理莫迪昨晚與美國總統拜登舉行視訊對話。即使美國已多次對印度拒絕參與制裁俄羅斯表達不悅，但莫迪依然堅持印度的一貫立場，並未鬆口點名譴責俄羅斯。

印度外交部11日深夜發布新聞稿，莫迪（Narendra Modi）致詞時表示烏克蘭局勢令人憂心，並「譴責」發生在烏克蘭城鎮布查（Bucha）的平民殺戮行為，要求對事件展開公平的調查。

雖然莫迪罕見地「譴責」布查平民殺戮事件，但他並沒有公開指名譴責對象，以及由哪個單位來進行調查。

外電稍早前引述烏克蘭官員報導，俄羅斯軍隊涉及在烏國首都基輔附近的布查鎮（Bucha）屠殺超過300名平民，其中約50人遭到處決。

莫迪提到，印度盼見人道物資能不受阻礙地送到烏克蘭難民手中，並透露印度已提供一批藥品及其他救災物資至烏克蘭和鄰近國家，另一批藥品也即將運出。

他告訴拜登（Joseph Biden），自己曾多次分別與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和俄羅斯總統總統蒲亭（Vladimir Putin）通話，呼籲兩國恢復和平，並建議蒲亭與澤倫斯基直接對話。

印度外交部稱，除了烏克蘭情勢之外，兩人也就COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、全球經濟復甦、氣候行動、南亞與印度太平洋局勢發展等議題交換意見。

美國與印度具「全面戰略夥伴關係」，且同為「四方安全對話」（Quad）的成員，但在針對俄羅斯的經濟制裁方面，印度明顯與美國和多數西方國家不同調，未曾點名譴責俄羅斯的侵略行為，且繼續向俄羅斯購買石油。

拜登曾於3月21日表示，印度作為華盛頓的盟友，對俄羅斯侵略烏克蘭的回應「不夠堅定」；白宮副國安顧問辛赫（Daleep Singh）稍早訪問新德里時說，任何國家若試圖繞過制裁與俄羅斯進行貿易，將面對「後果」。

新德里早於冷戰時期就與當時的蘇維埃聯邦建立友好關係，如今兩國也已發展為「特殊戰略夥伴」，印度外購的軍事設備與技術當中，有6成來自俄羅斯。

也因此，俄羅斯入侵烏克蘭，印度是Quad當中唯一尚未在烏克蘭危機中公開譴責俄羅斯並參與國際制裁的成員。

印度觀察人士推測，拜登會在這場視訊會議中向莫迪勸說，盼能讓印度在烏克蘭立場上向主要西方國家靠攏，以徹底孤立俄羅斯。

但根據白宮的聲明稿，拜登與莫迪在視訊會議中僅討論「俄羅斯對烏克蘭戰爭的動盪性衝擊」，且內容聚焦於全球糧食供應。聲明稿並未評論印度在烏克蘭危機上的立場。（編輯：韋樞）1110412