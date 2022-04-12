尹錫悅赴大邱訪朴槿惠 親邀出席總統就任典禮

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（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）韓國候任總統尹錫悅今天前往前總統朴槿惠位於大邱的宅邸拜訪，在會面時為「過去的事」道歉，也邀請朴槿惠出席將在5月舉行的總統就任典禮。

尹錫悅11、12日赴大邱及慶尚北道地區訪問，今天下午抵達朴槿惠位於大邱市達城郡的住處，與在門口等候的朴槿惠親信、律師柳榮夏握手問候後，在柳榮夏指引下進門。

尹錫悅在兩人長達50分鐘的會面後向媒體表示，除了關心朴槿惠的健康與日常生活，他在會面時也向朴槿惠表達惋惜及歉意，「（我們）過去不是有些事嗎」，暗示他主導朴槿惠閨密干政案調查的經歷。

朴槿惠在2016年年底因閨密干政案遭彈劾下台，同時面臨由尹錫悅主導的檢方調查，檢方起訴朴槿惠時求刑35年有期徒刑、300億韓元罰金並追繳30億韓元，最後法院僅判處20年有期徒刑、180億韓元罰金及追徵35億韓元。

尹錫悅去年宣布參選總統，並與保守派在野黨國民力量合作後，就多次表態支持特赦朴槿惠；朴槿惠在去年底獲特赦、今年3月從三星首爾醫院出院返鄉，當時尹錫悅也表達拜訪意願，顯然是想與這位保守派前總統冰釋前嫌。

韓聯社報導指出，尹錫悅向朴槿惠表示「非常抱歉」、「真是沒臉見您，一直都很愧疚」，表達強烈歉意；而據柳榮夏轉述，朴槿惠並未做出特別反應，只是靜靜地聆聽。

尹錫悅也說，朴槿惠任內有許多很好的政策與政績，但沒能為社會所知相當可惜，並表示將承續朴槿惠的政策作法，並大力宣傳，「讓朴前總統的名聲得以恢復」。

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他也提到朴槿惠的父親、前總統朴正熙，「看了朴正熙總統任內內閣及政策相關資料」，尹錫悅表示，他也拜訪了當年朴正熙的下屬，「正藉此學習如何施行國政」。

對於尹錫悅邀約出席5月10日的總統就職典禮，朴槿惠表示，「可能的話會盡力出席」。柳榮夏轉述，尹錫悅與朴槿惠會面氣氛相當融洽，「就像認識很久的人一樣對話」，朴槿惠除希望尹錫悅上任後多多關照大邱，也叮囑「國安要穩固，經濟才會發展」。（編輯：黃自強）1110412