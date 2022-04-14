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日本政府：今後仍將堅持「專守防衛」

2022/4/14 15:33
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（中央社東京14日綜合外電報導）日本內閣官房長官松野博一今天談到基於憲法第9條的「專守防衛」說，這是依據憲法精神「我國防衛的基本方針」，站在日本政府立場，未來也將持續堅持。

「專守防衛」是日本長久以來的防衛政策，基於和平憲法以防衛為原則，不對敵國基地實施攻擊；依據憲法精神採取被動性防衛戰略。不過，專守防衛隨著時代演變，歷任內閣都各自賦予相應定義。

日本產經新聞報導，「專守防衛」指的是必須在遭受攻擊後才能行使防衛力，日本執政黨自民黨內有意見認為，面對中國、俄羅斯及北韓都在研發難以用飛彈攔截的極音速飛彈等，日本周邊情勢日趨嚴峻，「專守防衛」已不適合現實狀況，黨內安全保障調查會已開始就變更名稱或解釋展開討論。

日本政府正以年底為目標修改國家安全保障戰略（NSS）等，自民黨預計4月底前彙整黨內建議後，向首相岸田文雄提出。

有關擁有「敵基地攻擊能力」，日本政府表達「在自衛權範圍內」的見解，不過，在被對手攻擊前先攻擊對手飛彈發射據點等情況，在國會等場所又引發是否跟「專守防衛」有所矛盾的議論。

自民黨安全保障調查會4月11日舉行一場會議，幾位前防衛大臣與會，對一直以來堅守「專守防衛」的日本周邊安保環境已日趨嚴峻，都認為有必要強化嚇阻力，讓對手不敢攻擊。

會中有看法指出，「專守防衛」無法形成嚇阻力，無法守護日本國民，因此提出包括為自衛發動攻擊在內的「積極防衛」名稱變更案。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110414

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