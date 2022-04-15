更多編輯台推薦新聞：
確診者醫療分流新制 醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案
生活

確診者醫療分流新制 醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產
產經

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽
生活

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》美重量級參眾議員搭空軍專機訪台 外交部：彰顯重視台灣
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭3/300

飽受制裁 俄羅斯促巴西在國際組織提供支持

2022/4/15 07:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電）面對西方國家制裁俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯財政部長希魯阿諾夫致函巴西經濟部長葛德斯，要求巴西在國際貨幣基金、世界銀行和20國集團支持俄羅斯。

根據巴西「環球日報」（O Globo）報導，希魯阿諾夫（Anton Siluanov）在寫給葛德斯（Paulo Guedes）的信中請求巴西支持，以避免俄羅斯在國際金融機構和多邊論壇中被譴責和歧視。

俄羅斯政府認為，現在保持建設性的工作氛圍以及促進俄羅斯與國際貨幣基金（IMF）、世界銀行（World Bank）和20國集團（G20）對話的能力，比以往任何時候都更重要。

報導指出，俄羅斯政府在信中表示，俄羅斯一半的外匯儲備已被凍結，外貿交易受阻；合作夥伴在新興市場經濟體與俄羅斯的交易，由於無法使用俄羅斯的外幣帳戶，難以履行主權債務義務。

希魯阿諾夫的這封信是在七大工業國集團（G7）表示將抵制俄羅斯出席下周將在美國舉行的G20財長和央行行長會議後，發送給葛德斯。葛德斯預定出席4月17至23日舉行的G20財長和央行行長會議。

俄羅斯堅稱有權參加此次會議的同時，美國重申讓俄羅斯政府為入侵烏克蘭付出沉重的經濟和外交代價。（編輯：周永捷）1110415

延伸閱讀
俄軍艦莫斯科號起火 美方認為船沒沉但火未滅馬克宏稱烏俄情同兄弟 澤倫斯基：讓我們很痛苦俄侵烏Day49 美智庫研判馬立波週內失守
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀