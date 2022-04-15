飽受制裁 俄羅斯促巴西在國際組織提供支持

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（中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電）面對西方國家制裁俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯財政部長希魯阿諾夫致函巴西經濟部長葛德斯，要求巴西在國際貨幣基金、世界銀行和20國集團支持俄羅斯。

根據巴西「環球日報」（O Globo）報導，希魯阿諾夫（Anton Siluanov）在寫給葛德斯（Paulo Guedes）的信中請求巴西支持，以避免俄羅斯在國際金融機構和多邊論壇中被譴責和歧視。

俄羅斯政府認為，現在保持建設性的工作氛圍以及促進俄羅斯與國際貨幣基金（IMF）、世界銀行（World Bank）和20國集團（G20）對話的能力，比以往任何時候都更重要。

報導指出，俄羅斯政府在信中表示，俄羅斯一半的外匯儲備已被凍結，外貿交易受阻；合作夥伴在新興市場經濟體與俄羅斯的交易，由於無法使用俄羅斯的外幣帳戶，難以履行主權債務義務。

希魯阿諾夫的這封信是在七大工業國集團（G7）表示將抵制俄羅斯出席下周將在美國舉行的G20財長和央行行長會議後，發送給葛德斯。葛德斯預定出席4月17至23日舉行的G20財長和央行行長會議。

俄羅斯堅稱有權參加此次會議的同時，美國重申讓俄羅斯政府為入侵烏克蘭付出沉重的經濟和外交代價。（編輯：周永捷）1110415