俄羅斯攻勢不斷 法新社：俄軍空襲基輔軍備工廠

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（中央社基輔16日綜合外電報導）法新社記者表示，烏克蘭首都基輔一處軍備工廠今天凌晨遭到空襲。俄羅斯軍隊昨天才攻擊基輔城郊一間飛彈工廠。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在社群媒體宣布，基輔的達尼茨基區（Darnyrsky）發生爆炸，隨後可看到該區冒出濃煙，並有大批警力與軍方人員趕往現場。

克里契科表示，當局仍在確認空襲是否造成任何人員傷亡。

俄國國防部指出，莫斯科軍方運用「高精準度的長程」武器，擊中了基輔一間軍備工廠的設施。

自從俄國軍隊上個月開始撤離基輔周邊地區後，這次的空襲屬於俄軍對基輔發動的首波攻擊，俄軍並沒有把焦點轉向控制烏東的頓巴斯地區（Donbas）。

俄軍昨天也發動空襲，擊中了靠近基輔國際機場、生產飛彈的維札（Vizar）兵工廠，造成設施嚴重損害。

俄國方面則表示，使用海基式長程飛彈擊中這間工廠。烏克蘭國營武器製造商指出，維札工廠生產的是「海王星」（Neptune）巡弋飛彈。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1110416