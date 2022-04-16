俄軍黑海旗艦莫斯科號沉沒 估損失7.5億美元

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（中央社基輔16日綜合外電報導）「富比世」（Forbes）雜誌烏克蘭版分析，俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）14日遭烏克蘭聲稱擊沉，俄軍估計損失高達7.5億美元（約新台幣218億元）。

報導指出，自從俄烏戰爭2月底爆發以來，烏克蘭摧毀超過5000件俄國軍備，但莫斯科號絕對是當中最昂貴的一件。「富比世」拿規模類似的巡洋艦相比，在1995年的建造成本為7.2億美元。

「特戰部隊報導」（SOFREP）總編輯史朋茲（Sean Spoonts）告訴「新聞週刊」（Newsweek）：「若要替換莫斯科號，花費很容易超過7億美元，但以俄軍目前衰敗的狀況，我們懷疑他們能否負擔得起。」

烏克蘭方面聲稱，14日發射「海王星」（Neptune）巡弋飛彈擊中莫斯科號。烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）在推特發布聲稱為那場攻擊的影像。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110416