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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

烏東衝突升溫 美國將與盟邦召開會議商討

2022/4/19 12:58
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）烏克蘭宣布俄羅斯在烏東展開大規模的新攻勢後，白宮表示，美國總統拜登今天將召開盟邦會議討論烏克蘭衝突。

將參與視訊會議的不具名官員告訴法新社，會議是「我們與盟邦和夥伴就支持烏克蘭定期協調的一部分」。

白宮表示，這場會議也將討論「追究俄羅斯（入侵烏克蘭）的責任」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，俄國2月24日入侵烏克蘭，現終於在烏東頓巴斯（Donbas）地區展開大規模攻勢，這是基輔數週前就先預測到的俄方行動。

俄羅斯撤除包圍烏克蘭首都基輔周圍地區部隊，將它們掉到頓巴斯重新集結後，烏東戰局升級。自2014年來，親俄分離主義分子都只是控制頓巴斯局部地區。

美國和西方盟邦已透過制裁對莫斯科施壓，同時也提供軍事和其他援助支持烏克蘭。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）昨天被問到不久後會否再宣布新措施時表示，華府將「持續加強對抗俄國的金融制裁和其他經濟措施，直到莫斯科減緩對烏克蘭的行動為止」。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1110419

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俄軍大舉進攻烏東 澤倫斯基：頓巴斯之戰已開打
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