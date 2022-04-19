烏東衝突升溫 美國將與盟邦召開會議商討
2022/4/19 12:58
（中央社華盛頓19日綜合外電報導）烏克蘭宣布俄羅斯在烏東展開大規模的新攻勢後，白宮表示，美國總統拜登今天將召開盟邦會議討論烏克蘭衝突。
將參與視訊會議的不具名官員告訴法新社，會議是「我們與盟邦和夥伴就支持烏克蘭定期協調的一部分」。
白宮表示，這場會議也將討論「追究俄羅斯（入侵烏克蘭）的責任」。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，俄國2月24日入侵烏克蘭，現終於在烏東頓巴斯（Donbas）地區展開大規模攻勢，這是基輔數週前就先預測到的俄方行動。
俄羅斯撤除包圍烏克蘭首都基輔周圍地區部隊，將它們掉到頓巴斯重新集結後，烏東戰局升級。自2014年來，親俄分離主義分子都只是控制頓巴斯局部地區。
美國和西方盟邦已透過制裁對莫斯科施壓，同時也提供軍事和其他援助支持烏克蘭。
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）昨天被問到不久後會否再宣布新措施時表示，華府將「持續加強對抗俄國的金融制裁和其他經濟措施，直到莫斯科減緩對烏克蘭的行動為止」。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1110419
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀