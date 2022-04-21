印度拒自衛隊航機裝載物資 日本將修正援烏計畫

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（中央社東京21日綜合外電報導）日本政府原訂4月下旬開始派遣自衛隊航機運送救援物資到收容烏克蘭難民的國家，但前往印度裝載物資的規畫遭印方拒絕，必須修改，迫使物資運送任務延後執行。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府4月19日在自民黨會議上表示，受到國際機構請求，計劃派遣自衛隊航機運送毛毯等救援物資，前往烏克蘭周邊收容烏國難民的國家。

原先計畫是從4月下旬開始，每週派遣一個航班、總計約10個航班前往印度等地，裝載國際機構在當地設施所儲備的物資，再送往波蘭等國。這項計畫將在獲得自民黨同意等手續後付諸實行。

不過，自民黨政務調查會長高市早苗今天在政調審議會上說，「目前發生裝載物資地的印度拒絕接受自衛隊航機的事態」，表達了暫緩同意計畫手續的看法。

日本政府負責人士在會中說明，先前在事務層級協調階段已獲印度方面同意，但到20日晚間才被告知「無法接受」。日本政府將再檢討物資裝載地等條件來修正計畫。

時事通信社報導，這項計畫原訂在今天舉行的政調審議會上獲得同意，經22日內閣會議通過後，預計23日派遣航機。但由於計畫必須修正，預料物資運送任務將延後執行。

日本自衛隊航機要進入他國領域時，必須獲得該國同意。印度傳統上與俄羅斯關係深厚，印度方面也有人認為應顧及俄國。

日本內閣官房長官松野博一今天在記者會上說，站在日本政府立場，將檢討各種協助的可能性，現階段尚未做出具體決定。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1110421