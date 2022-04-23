COVID-19全球最新情報4/23

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新加坡政府22日宣布擴大鬆綁防疫措施，自26日起，解除社交聚會人數限制。圖為市中心一帶的民眾。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年4月22日

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（中央社台北23日電）世界衛生組織（WHO）分析試驗數據，認為輝瑞大藥廠（Pfizer Inc）的COVID-19抗病毒口服藥Paxlovid能大幅減少住院風險，21日宣布支持將這款藥物用在高風險患者身上。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間23日上午7時，全球至少621萬4871人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少5億838萬1417人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，22日新增3766例COVID-19本土病例，新北市1325例最多。另外，22日新增1例重症、11例中症個案，半數個案都沒打過疫苗。

輝瑞BNT疫苗採購若順利簽訂，新合約首批疫苗最快5月抵台。陳時中指出，若簽約順利，屆時可望有150萬劑疫苗抵台，其中也包括首批兒童劑型疫苗。此外，近日陸續有18萬人份輝瑞口服藥物抵台，70萬人份採購量預計第2季內完成交貨。

● 日本

日本東京都22日新增COVID-19確診5396例，死亡9例。確診病例數比上週五減少約1400例，是連續11天比上週同天減少。

● 中國

中國這波COVID-19本土疫情近日病例數呈現緩降，官方22日通報，新增1萬8502例本土確診及本土無症狀感染，其中上海市仍占絕大多數，共1萬7629例，並通報11人病亡。

● 香港

香港22日新增574例COVID-19確診病例，過去24小時又有15名確診患者死亡，第五波疫情累計已有9014人染疫死亡，病死率0.76%。由於COVID-19疫情好轉，香港當局22日宣布5月1日起放寬非香港居民的入境限制。

香港當局宣布，5月1日起放寬非香港居民的入境限制。圖為旅客入境香港國際機場。（中新社）

● 泰國

泰國4月1日起放寬完整接種疫苗旅客登機前不必再出示PCR核酸檢測證明，須於入境落地後檢測。22日入境規定再鬆綁，5月1日起完整接種疫苗旅客抵泰後無須再做PCR檢測。

● 新加坡

新加坡疫情穩定，政府22日宣布擴大鬆綁防疫措施，26日起解除社交聚會人數限制、取消社交距離，但仍維持室內戴口罩的規定；另外，所有旅客出發前往新加坡前的檢測規定也將取消。

衛生部22日宣布，將為60至79歲、有意接種第2劑追加劑的民眾施打疫苗，另也將開放赴星的短期旅客自費接種疫苗及追加劑。

※ 歐洲

● 西班牙

英國「衛報」報導，西班牙一名31歲女性醫護人員接種3劑疫苗，但在20天內兩度確診COVID-19。科學家指出，這是目前已知二度感染之間最短的間隔期。（編輯：陳昱婷/核稿：盧映孜）1110422